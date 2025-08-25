O impacto dos ETFs na nova era institucional do bitcoin

O mercado de criptoativos está passando por um novo estágio: a institucionalização. A entrada de ETFs permitiu que investidores institucionais começassem a alocar capital de forma significativa em bitcoin, ether e outros ativos digitais. Essa movimentação já está moldando o comportamento dos preços e criando uma nova dinâmica para o setor como um todo.

Para entender esse cenário, recebemos Pedro Lapenta, Head of Research da Hashdex, uma das gestoras que atuam na criação de índices e ETFs de cripto no Brasil e no exterior. Ele explica como esses produtos funcionam, o papel da regulação nesse processo e por que a alocação institucional via ETFs deve continuar crescendo. Lapenta também detalha a tese por trás do HASH11, o principal ETF de criptoativos da B3, e aponta os fatores que devem orientar o investidor nos próximos ciclos. Assista ao vídeo ou, se preferir, nos acompanhe no Spotify:

