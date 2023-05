Nvidia usa inteligência artificial em conversas com personagens de jogos

A Nvidia tem aproveitado a forte valorização das suas ações, apoiada na demanda por chips para inteligência artificial, e anunciou nesta semana várias novidades ligadas ao tema. Uma delas é a ferramenta Nvidia Ace for Games, que pode ser usada para criar personagens e diálogos em jogos e integrá-los a uma IA generativa, como a do ChatGPT.

A primeira demonstração dos resultados dessa ferramenta ocorreu na última segunda-feira, 29, a partir de uma parceria com a empresa Convai, que também usa IAs para criar personagens de jogos. A ferramenta é descrita como "um ambiente de criação de personagens inteligentes de jogos alimentados por IAs generativas".

O principal foco do sistema é a criação e funcionamento dos chamados NPCs, ou personagens não jogáveis, que são personagens de jogos que não são controlados pelos jogadores e costumam ter uma função mais narrativa, como apoio em missões ou então um papel de vilão dos games.

Atualmente, todas as ações e falas dos NPCs são planejadas e programadas previamente, com roteiros feitos por humanos. Segundo a Nvidia, a nova ferramenta elimina essa necessidade, usando a inteligência artificial para responder a diálogos em tempo real com os jogadores.

Na demonstração, o jogador pode apertar um botão e fazer qualquer pergunta em áudio para o NPC. Em seguida, o NPC dá uma resposta gerada a partir da inteligência artificial. Para a Nvidia, isso permite criar "interações mais dinâmicas e imersivas" com esses personagens, enriquecendo os jogos.

Gabriele Leone, diretor criativo da Nvidia, explicou em um post no Twitter que a interação foi um teste criado partindo de duas ferramentas de inteligência artificial da empresa: a Riva e NeMo. A primeira é voltada para a transcrição de material em áudio. Já a segunda trabalha com a criação de conversas a partir de comandos recebidos por usuários.

Leone disse ainda que todo o cenário visto na demonstração foi criado pela equipe da Nvidia em "apenas algumas semanas". A criação da aparência dos personagens também ocorreu por uma ferramenta de IA da empresa, a MetaHuman. "Imagine um futuro onde a exploração do jogo transcenda além dos diálogos pré-programados. Onde os jogadores podem se envolver em conversas genuínas com vários NPCs! Estamos apenas começando, mas esta tecnologia inovadora está definida para redefinir nossa percepção de jogos imersivos!", declarou o diretor.

1/4 - Super excited to share our latest demo that premiered at @NVIDIA's #Computex Keynote, brought to life in collaboration with @convaitech.

This demo, running live on #UE5's NVRTX branch, utilizes the power of #DLSS and RTXDI.

Dive into the breakdown in the thread below 🧵 pic.twitter.com/QJP2KKvnzS

— HEXERACT (@hexeract01) May 29, 2023