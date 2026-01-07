Future of Money

Morgan Stanley entra com pedido para lançar ETFs de bitcoin e Ethereum

Banco quer intensificar presença no mercado de criptomoedas com o lançamento de dois novos fundos de investimento

João Pedro Malar
João Pedro Malar

Editor do Future of Money

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 15h41.

O Morgan Stanley entrou com três pedidos de lançamento de ETFs de criptomoedas nos Estados Unidos desde a última terça-feira, 6, sinalizando um desejo de um dos maiores bancos do mundo de expandir a sua presença no mundo cripto. Os fundos são voltados ao bitcoin, Ethereum e Solana.

Os pedidos foram submetidos à SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos), que começará agora o processo de análise. A tendência é que a liberação para lançamento ocorra nos próximos meses, com posterior estreia no mercado norte-americano.

No caso do ETF de ether, o Morgan Stanley pretende aproveitar o mecanismo conhecido como staking, que permite "travar" unidades da criptomoeda na rede Ethereum para receber recompensas periódicas. O staking será usado para gerar uma receita adicional aos investidores.

Entretanto, o banco não pretende distribuir as recompensas diretamente para os compradores de cotas do ETF. A ideia é que os ganhos sejam adicionados ao próprio valor total de ativos do fundo, resultando em uma valorização que beneficia indiretamente os investidores.

A SEC autorizou em 2025 a inclusão de mecanismos de staking em ETFs de ether, mas com a distribuição direta para investidores. Já os ETFs de bitcoin e de Solana do banco seguirão a lógica tradicional de fundos do tipo, apenas com compras e vendas diretas dos próprios ativos.

Institucionalização de cripto

Os pedidos surpreenderam o mercado e são vistos como mais um passo importante no processo de adoção institucional das criptomoedas. No passado, o Morgan Stanley demonstrou resistência a essa classe de ativos, mas o banco sinaliza uma nova postura para o setor.

A tendência é que outros bancos e gestoras importantes do mercado caminhem na mesma direção, tanto com o lançamento de ETFs próprios quanto com a autorização para recomendação dos fundos e inclusão em portfólios dos seus clientes tradicionais.

Os primeiros ETFs de bitcoin dos Estados Unidos foram lançados em janeiro de 2024, com os de ether chegando ao mercado em julho. A BlackRock, maior gestora de ativos do mundo, já conta com fundos de investimento nas criptomoedas, assim como a gigante do mercado financeiro Fidelity.

