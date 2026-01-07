Thiago Nigro, o Primo Rico, investe quase R$ 1 milhão em bitcoin: 'Vai ter crise vindo'

Thiago Nigro, o Primo Rico, revelou recentemente que realizou um novo investimento de quase R$ 1 milhão no bitcoin. Em um vídeo publicado em seu canal no YouTube, ele afirmou que a decisão de investimento se baseou tanto no desejo de aumentar a dolarização do seu portfólio quanto devido a temores de uma possível crise em 2026.

O empresário mostrou o passo a passo do investimento, optando por fazer um aporte a partir de um dos ETFs da criptomoeda disponibilizados na B3, a bolsa de valores brasileira. A operação chegou a ser bloqueado pela corretora em que Nigro realiza as operações, mas foi autorizada após o contato com seus assessores.

No vídeo, que acompanhou as atividades de Nigro durante vários dias no final de 2025, o empresário afirma que estaria esperando que o bitcoin ampliasse o seu movimento de queda até chegar em um ponto mais favorável para compras. O ativo teve uma perda intensa a partir de outubro.

"A única coisa que não para nunca é o nosso bitcoin. Mas ele não está no nosso radar para essa semana [em que seria comemorado o Natal]. Para essa semana não. Só se continuar caindo, porque o negócio está bravo", comentou o empresário durante o vídeo.

Dias depois, ele é questionado novamente sobre a criptomoeda e pontua que, apesar do ativo não ter caído mais, havia tomado a decisão de realizar o investimento. O empresário disse ainda que o movimento estava baseado em dois motivos principais.

"Ele não caiu mais, mas, olhando para a minha posição, eu preciso alocar um pouquinho mais em algo dolarizado. O bitcoin está em uns US$ 87 mil, US$ 86 mil dólares, mas ele deu quase US$ 130 mil esse ano", destacou.

Além disso, Nigro disse que "a comunidade do bitcoin é muito maluca, em um bom sentido. Eles são muito defensores do que o bitcoin representa. A gente tem dinheiro sendo impresso o tempo todo, vai ter crise vindo aí, vai ter loucura. Vou comprar uns 'bitcoinzinho', não dá problema não".

Ao todo, Nigro investiu R$ 980.450 em um dos ETFs da criptomoeda. No final de janeiro de 2025, o empresário chegou a realizar uma operação semelhante, anunciando o investimento de R$ 1 milhão no ativo poucos meses depois de se desfazer de investimentos na criptomoeda.

À época, ele comentou que cerca de 1% da sua carteira de investimento estava alocada em bitcoin e que chegou a cogitar investir semanalmente R$ 100 mil no ativo antes de mudar de ideia. Com o investimento naquele momento, ele havia voltado a deter 1 unidade de bitcoin.

