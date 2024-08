Modo Inteligente: BTG lança recomendações automáticas para investimento em criptomoedas

A Mynt, plataforma de criptomoedas do BTG Pactual, lançou nesta quarta-feira, 2, uma nova carteira recomendada de criptomoedas que irá fazer o rebalanceamento automático para investidores. Através das recomendações de especialistas em criptoativos do BTG, os investimentos terão sua exposição ajustada de forma automática a fim de buscar uma maior rentabilidade.

Chamado de “Modo Inteligente”, o lançamento é uma atualização da carteira recomendada que já existia há mais de um ano na Mynt e era divulgada mensalmente pelos especialistas de research da plataforma. Antes, o investidor precisava ajustar seus aportes manualmente se quisesse seguir à risca as recomendações dos especialistas. Agora, tudo pode ser feito de forma automática.

"A segurança e a precisão desses ajustes, que permitem maior flexibilidade para responder de forma oportuna às mudanças de mercado, visando que o portfólio esteja sempre bem-posicionado para alcançar melhores resultados, são garantidas pela equipe de especialistas do BTG Pactual, reconhecida por sua excelência no mercado global", afirmaram os especialistas de research do BTG Pactual em um relatório.

Como ativar a nova função

De acordo com um comunicado, para ativar o “Modo Inteligente” na Mynt é necessário: 1. Abrir o aplicativo da Mynt

2. Fazer login ou criar uma conta

3. No menu principal, escolher a opção “Carteiras Recomendadas”

4. Selecionar a carteira que deseja investir

5. Clicar em “ativar Modo Inteligente”

Segundo a Mynt, no “Modo Inteligente”, os especialistas de research consideram o desempenho, notícias e análises para suas recomendações. A intenção do lançamento é tornar o investimento em criptomoedas mais eficiente.

Dividida entre os perfis conservador, moderado e sofisticado, a carteira recomendada da Mynt é rebalanceada mensalmente. No momento, a carteira recomendada para o perfil conservador investe em bitcoin, ether e Solana, por exemplo.

De acordo com dados do aplicativo da Mynt, a carteira recomendada para o perfil conservador teve uma rentabilidade de quase 15% no último mês, enquanto as versões para investidores de perfil moderado e sofisticado tiveram rentabilidade de 13,26% e 13,67%, respectivamente.

Confira o investimento mínimo para cada carteira recomendada:

• Conservador: R$ 1.000

• Moderado: R$ 4.000

• Sofisticado: R$ 4.000

