Irã compra R$ 2,6 bilhões em criptomoedas para contornar sanções

Uma investigação da empresa Elliptic revelou que o Irã comprou uma quantia significativa de criptomoedas pareadas ao dólar ao longo de 2025 para contornar sanções e proteger sua moeda local. Ao todo, o país adquiriu US$ 507 milhões (R$ 2,6 bilhões, na cotação atual) em ativos.

De acordo com a Elliptic, o país optou por comprar unidades da stablecoin USDT, emitida pela Tether e a maior do segmento de criptomoedas pareadas ao dólar. A investigação descobriu em quais carteiras digitais os ativos estavam sendo mantidos desde então.

A investigação revelou que o banco central iraniano teria feito as compras em abril e em maio do ano passado, com pagamentos na moeda dos Emirados Árabes Unidos. As compras teriam sido realizadas por uma empresa chamada Modex, cujas atividades ainda não estão claras.

A Elliptic acredita que a Modex pode ser uma corretora de criptomoedas que estaria disposta a atender o governo do Irã mesmo com as sanções impostas pelos Estados Unidos e por outros países. A avaliação da empresa é que as compras representam uma acumulação "sistemática".

Há a possibilidade, ainda, do montante comprado pelo banco central ser ainda maior, já que a Elliptic excluiu carteiras digitais que podem pertencer ao país, mas cuja confirmação não foi possível. A empresa afirma que a estratégia reflete um esforço iraniano para reduzir o impacto de sanções.

As stablecoins adquiridas teriam sido usadas em negociações internacionais e como forma de evitar uma desvalorização mais intensa da moeda iraniana. Ou seja, uma parte dos ativos também pode ter circulado no mercado interno do país, evitando uma fuga de dólares mais intensa.

A Elliptic acredita que as compras fazem parte de um esforço iraniano para criar um "mecanismo bancário à prova de sanções que replica a utilidade de contas internacionais de dólar". Com isso, o país estaria "criando uma camada financeira oculta capaz de manter o valor do dólar".

Ao mesmo tempo, a empresa pontua que as características de transparência da tecnologia blockchain podem acabar frustrando os planos do Irã. Em junho do ano passado, a própria Tether anunciou que congelou US$ 37 milhões em criptomoedas associadas ao país.

