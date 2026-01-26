Gestora aponta 'uma das criptomoedas mais subestimadas' do mercado; descubra

A gestora Bitwise apontou recentemente uma criptomoeda que estaria entre as "mais subestimadas" no mercado atualmente. Na visão de Matt Hougan, CIO da empresa, a Chainlink apresenta um preço menor do que o esperado considerando a importância crescente do projeto.

Para o executivo, os investidores estão "subestimando" e "ignorando" o papel cada vez mais relevante da Chainlink no mercado de criptomoedas. Entretanto, ele acredita que esse cenário deve mudar em breve, o que pode resultar em uma valorização intensa do ativo.

A Chainlink já é uma das 15 criptomoedas mais valiosas do mercado, mas a visão de Hougan é que há ainda mais espaço para valorização. O projeto é famoso por servir como uma espécie de "ponte" entre o mundo cripto e o mercado financeiro tradicional.

A partir de um sistema de "oráculos", a Chainlink faz a comunicação de dados dentro e fora do mundo das criptomoedas, permitindo o aproveitamento dessas informações por redes blockchain. Essa característica é especialmente útil em iniciativas de tokenização de ativos.

Para Hougan, a Chainlink "é um dos ativos menos compreendidos, mas um dos mais importantes, e possivelmente o mais subestimado entre todos os criptoativos". O executivo afirma que o projeto serve como o "tecido de conexão" entre blockchains e o mercado, cumprindo um papel essencial.

Futuro da Chainlink

A avaliação de Hougan é que a maioria dos investidores ainda têm uma visão simplista, e limitada, sobre o que seria a Chainlink e qual é a sua função no mercado cripto. Por isso, muitos estariam perdendo uma boa oportunidade de investimento no momento.

O executivo da Bitwise diz que há uma "tese de investimento clara" em torno da criptomoeda que leva em conta a sua dominância na atividade e a sua provável importância crescente no mercado, conforme a tokenização de ativos ganha cada vez mais espaço.

Instituições como o JPMorgan, a Visa, a Mastercard, a Fidelity, a Franklin Templeton e o Swift já adotaram a Chainlink e seus serviços, corroborando sua importância. "Para investidores otimistas em relação a stablecoins, tokenização, DeFi e adoção de cripto no mundo real, a Chainlink está no centro disso tudo", disse Hougan.

