Gestora aponta 'uma das criptomoedas mais subestimadas' do mercado; descubra

Bitwise afirma que projeto do mercado cripto deve ter uma importância crescente no setor, potencialmente impulsionando o seu preço

João Pedro Malar
João Pedro Malar

Editor do Future of Money

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 16h02.

Última atualização em 26 de janeiro de 2026 às 16h02.

A gestora Bitwise apontou recentemente uma criptomoeda que estaria entre as "mais subestimadas" no mercado atualmente. Na visão de Matt Hougan, CIO da empresa, a Chainlink apresenta um preço menor do que o esperado considerando a importância crescente do projeto.

Para o executivo, os investidores estão "subestimando" e "ignorando" o papel cada vez mais relevante da Chainlink no mercado de criptomoedas. Entretanto, ele acredita que esse cenário deve mudar em breve, o que pode resultar em uma valorização intensa do ativo.

A Chainlink já é uma das 15 criptomoedas mais valiosas do mercado, mas a visão de Hougan é que há ainda mais espaço para valorização. O projeto é famoso por servir como uma espécie de "ponte" entre o mundo cripto e o mercado financeiro tradicional.

A partir de um sistema de "oráculos", a Chainlink faz a comunicação de dados dentro e fora do mundo das criptomoedas, permitindo o aproveitamento dessas informações por redes blockchain. Essa característica é especialmente útil em iniciativas de tokenização de ativos.

Para Hougan, a Chainlink "é um dos ativos menos compreendidos, mas um dos mais importantes, e possivelmente o mais subestimado entre todos os criptoativos". O executivo afirma que o projeto serve como o "tecido de conexão" entre blockchains e o mercado, cumprindo um papel essencial.

Futuro da Chainlink

A avaliação de Hougan é que a maioria dos investidores ainda têm uma visão simplista, e limitada, sobre o que seria a Chainlink e qual é a sua função no mercado cripto. Por isso, muitos estariam perdendo uma boa oportunidade de investimento no momento.

O executivo da Bitwise diz que há uma "tese de investimento clara" em torno da criptomoeda que leva em conta a sua dominância na atividade e a sua provável importância crescente no mercado, conforme a tokenização de ativos ganha cada vez mais espaço.

Instituições como o JPMorgan, a Visa, a Mastercard, a Fidelity, a Franklin Templeton e o Swift já adotaram a Chainlink e seus serviços, corroborando sua importância. "Para investidores otimistas em relação a stablecoins, tokenização, DeFi e adoção de cripto no mundo real, a Chainlink está no centro disso tudo", disse Hougan.

