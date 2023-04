BTG Pactual reforça foco em criptomoedas e lança carteira recomendada mensal

O BTG Pactual lançou nesta segunda-feira, 3, sua primeira carteira recomendada mensal focada em criptoativos. Todo mês, os especialistas da Mynt, plataforma cripto do banco de investimentos, serão responsáveis por recomendar a exposição às criptomoedas com base em momento de mercado e outros fatores.

“O objetivo desse relatório será classificar, através de uma profunda análise setorial, os protocolos com maior destaque e potencial de valorização em suas respectivas áreas”, afirma a primeira edição da carteira recomendada.

A carteira recomendada da Mynt conta com análise setorial e várias versões para diferentes tipos de investidores: conservador, moderado e sofisticado. Ela também é dividida em tamanho de alocação ajustado em cada versão, se baseando em “reserva de valor”, “criptomoedas”, “redes de contratos inteligentes”, “finanças descentralizadas” e “interoperabilidade e infraestrutura”.

As criptomoedas são consideradas ativos de risco, para aqueles que pretendem se expor à nova tecnologia e sua alta volatilidade.

Nas últimas semanas, as criptomoedas ainda se apresentaram como uma alternativa ao sistema financeiro tradicional, frente à crise bancária nos EUA. O bitcoin é considerado por muitos especialistas como o “ouro digital”.

A análise será realizada pelo time de analistas da Mynt dentro dos seguintes segmentos: Protocolos de 1ª e 2ª camada; Protocolos de infraestrutura e interoperabilidade; Protocolos de finanças descentralizadas e Protocolos voltados ao metaverso e GameFi.

Descubra quais são algumas das criptomoedas recomendadas pelo BTG Pactual para o perfil conservador:

Bitcoin (BTC)

O bitcoin é a primeira e maior criptomoeda. Com valor de mercado acima de US$ 543 bilhões no momento, ele já chegou a valer US$ 69 mil em sua máxima histórica em 2021. Além disso, o bitcoin possui uma narrativa muito forte de reserva de valor e o potencial status de “ouro digital”.

“A impressão desenfreada de dinheiro nos últimos anos por governos mundo afora e a resultante inflação tornam a tese do bitcoin ainda mais forte por demonstrar a necessidade de uma reserva de valor que possua expansão da base monetária previsível, oferta total limitada e controle descentralizado”, afirmaram os analistas da Mynt no relatório.

“Dentre todas as teses hoje presentes no mercado que se alinham a esses objetivos, o bitcoin possui a maior adoção e robustez estrutural, vista pelo mercado hoje como a principal criptomoeda, pioneira e com maior capitalização de mercado”, acrescentaram.

Ethereum (ETH)

A segunda maior criptomoeda em valor de mercado também pertence a um grande ecossistema quando o assunto é a tecnologia blockchain. A Ethereum é uma rede de contratos inteligentes que abriga tokens não fungíveis (NFTs), aplicativos descentralizados (dApps) e até mesmo outras redes, conhecidas como layer 2 ou redes de segunda camada.

Após uma importante atualização no último ano, o ether, criptomoeda nativa da Ethereum, se tornou deflacionário. Além disso, a atualização “The Merge” ainda foi responsável por uma mudança que fez com que a rede economizasse até 99,9% de energia elétrica e se tornasse sustentável.

Polygon (MATIC)

A criptomoeda MATIC faz parte da rede Polygon, uma das principais redes de segunda camada da Ethereum. Nos últimos tempos, a Polygon se destacou no mercado de tokens não fungíveis e dApps, se consolidando como uma alternativa mais barata para as taxas da Ethereum.

Recentemente, a MATIC teve seis semanas consecutivas de alta, subindo mais de 50% em um desempenho maior, inclusive, que bitcoin e ether.

A Web3, também conhecida como a nova fase da internet, engloba a tecnologia blockchain, criptomoedas, NFTs, dApps, entre outros, para tornar a web descentralizada e levar a monopolização de dados de grandes empresas como Google e Facebook ao fim.

Pensando nisso, a Polygon pode protagonizar este futuro da web como uma solução de escalabilidade da Ethereum. Atualmente, a Polygon possui quase US$ 10 bilhões em valor de mercado.

A carteira recomendada completa, com outros perfis de investidor e mais detalhes sobre a exposição, está disponível no aplicativo da Mynt.

