Startup da Web3 investida pelo BTG fecha parceria com Fireblocks para melhorar segurança no setor

A Lumx, startup da Web3, conhecida como a “nova fase da internet”, anunciou uma nova parceria com a Fireblocks, um grande player do setor cripto. A intenção da aliança é melhorar a segurança das operações em blockchain.

De acordo com um comunicado, os clientes da Lumx agora poderão usufruir da soluçãode carteira inteligente integrada da Fireblocks, que é uma das maiores empresas de custódia institucional de ativos digitais do mundo.

O comunicado enviado com exclusividade à EXAME diz que a partir de agora, a Lumx irá oferecer um “módulo de carteira inteligente que simplifica o uso da Web3 para usuários”, com as seguintes funcionalidades:

• Criação de carteira: Usuários podem fazer login com seu e-mail, SMS, contas sociais ou outros métodos de autenticação personalizados.

• Transações sem custos: Utilização de paymasters para patrocinar taxas de gás para os usuários com moeda fiduciária ou qualquer criptomoeda.

• Chaves de acesso: Permite que os usuários criem carteiras e assinem transações com Face ID e biometria.

Além disso, as carteiras inteligentes da Lumx vão pemitir que as empresas escolham entre modelos de assinatura totalmente custodial, semi-custodial ou não-custodial, com a opção de utilizar a custódia da Fireblocks.

“Essa combinação é poderosa e traz benefícios significativos para os clientes da Lumx que buscam adicionar uma camada extra de segurança às suas operações”, disse o comunicado.

