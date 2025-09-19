Future of Money

BitcoinEthereumCriptomoedasDrexBlockchain

Patrocínio:

Design sem nome (2)
LOGO SENIOR_NEWS

MetaMask, maior carteira digital de cripto, vai lançar criptomoeda própria

Batizada de Mask, nova criptomoeda será lançada pela empresa Consensys "em breve" e está ligada à descentralização de projetos

Criptomoedas: MetaMask vai ganhar token próprio (Bloomberg/Getty Images)

Criptomoedas: MetaMask vai ganhar token próprio (Bloomberg/Getty Images)

João Pedro Malar
João Pedro Malar

Editor do Future of Money

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 16h38.

Tudo sobreCriptomoedas
Saiba mais

A MetaMask, maior carteira digital do mercado cripto, vai ganhar "em breve" uma criptomoeda própria. A informação foi relevada por Joseph Lubin, que é CEO da Consensys, empresa dona da carteira. O executivo não compartilhou uma data de lançamento, mas disse que ele ocorrerá "mais cedo que vocês imaginam".

Lubin falou sobre o projeto nesta sexta-feira, 19, em entrevista ao site The Block. Segundo o executivo, o novo token está "significativamente relacionado à descentralização de certos aspectos da plataforma MetaMask". Ele ressaltou que a Consensys quer garantir uma descentralização "rigorosa" em seus projetos.

  • Uma nova era da economia digital está surgindo com as stablecoins. No Especial Dólar Digital, evento online e gratuito, você aprende com especialistas o impacto dessa revolução no sistema financeiro global. Garanta a sua vaga!

A possibilidade da MetaMask ganhar uma criptomoeda própria começou em 2021, quando um dos desenvolvedores do projeto compartilhou a possibilidade. Desde então, o mercado vem aguardando e monitorando um possível lançamento do token, que pode ter um tamanho relevante no mercado graças ao sucesso da carteira digital.

Em maio deste ano, Dan Finlay, um dos fundadores da MetaMask, foi mais misterioso sobre o possível lançamento do ativo, dizendo apenas que, se um token do tipo fosse lançado, ele seria promovido diretamente na carteira digital, facilitando a aquisição por investidores.

Na época, Finlay disse apenas que a empresa "talvez" criaria uma criptomoeda própria. Agora, Lubin compartilhou a primeira confirmação de que o ativo realmente está em desenvolvimento e que deverá ser lançado em breve. O comentário sugere que o token pode chegar ao mercado ainda neste ano.

A Consensys já conta com uma rede blockchain própria, a Linea, que ganhou recentemente uma criptomoeda nativa. A empresa optou por uma distribuição tradicional do ativo de forma gratuita para usuários engajados, o chamado airdrop, e é possível que o mesmo ocorra com a Mask.

"Com o lançamento do token, tivemos a oportunidade de fazer algumas coisas bastante impactantes", comentou Lubin. Ele ressaltou que tanto a Linea quanto a Mask foram desenvolvidas para incentivar e aumentar a atividade na Ethereum, blockchain base de todos os projetos.

O novo projeto reforça uma tendência no mercado cripto, em que empresas e projetos têm lançado suas criptomoedas e até blockchains próprios nos últimos meses. A Mask tem potencial para ser um ativo de destaque nesse movimento, mas ainda não está claro se todos sobreviverão no longo prazo.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube Telegram | TikTok

Acompanhe tudo sobre:CriptomoedasCriptoativos

Mais de Future of Money

XRP conquista melhor estreia de ETF do mercado em 2025 e atrai R$ 200 milhões

Verificação de identidade pode tirar criptomoedas "das sombras" e desconectá-las de fraudes, diz CEO

Stablecoins trazem caso de uso real para cripto e não são hype, diz diretora da Visa

Bitcoin hoje: criptomoeda recua para US$ 116 mil, mas mantém tendência de alta

Mais na Exame

Brasil

'As condições são inaceitáveis', diz Padilha ao desistir de viagem aos EUA após restrições de Trump

Negócios

Qual é o maior supermercado de Minas Gerais? Veja quanto ele fatura

Mundo

Conselho de Segurança da ONU aprova retomada de sanções ao Irã por seu programa nuclear

Inteligência Artificial

CEO da Uber admite que carros autônomos podem ameaçar empregos de motoristas