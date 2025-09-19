MetaMask, maior carteira digital de cripto, vai lançar criptomoeda própria

A MetaMask, maior carteira digital do mercado cripto, vai ganhar "em breve" uma criptomoeda própria. A informação foi relevada por Joseph Lubin, que é CEO da Consensys, empresa dona da carteira. O executivo não compartilhou uma data de lançamento, mas disse que ele ocorrerá "mais cedo que vocês imaginam".

Lubin falou sobre o projeto nesta sexta-feira, 19, em entrevista ao site The Block. Segundo o executivo, o novo token está "significativamente relacionado à descentralização de certos aspectos da plataforma MetaMask". Ele ressaltou que a Consensys quer garantir uma descentralização "rigorosa" em seus projetos.

A possibilidade da MetaMask ganhar uma criptomoeda própria começou em 2021, quando um dos desenvolvedores do projeto compartilhou a possibilidade. Desde então, o mercado vem aguardando e monitorando um possível lançamento do token, que pode ter um tamanho relevante no mercado graças ao sucesso da carteira digital.

Em maio deste ano, Dan Finlay, um dos fundadores da MetaMask, foi mais misterioso sobre o possível lançamento do ativo, dizendo apenas que, se um token do tipo fosse lançado, ele seria promovido diretamente na carteira digital, facilitando a aquisição por investidores.

Na época, Finlay disse apenas que a empresa "talvez" criaria uma criptomoeda própria. Agora, Lubin compartilhou a primeira confirmação de que o ativo realmente está em desenvolvimento e que deverá ser lançado em breve. O comentário sugere que o token pode chegar ao mercado ainda neste ano.

A Consensys já conta com uma rede blockchain própria, a Linea, que ganhou recentemente uma criptomoeda nativa. A empresa optou por uma distribuição tradicional do ativo de forma gratuita para usuários engajados, o chamado airdrop, e é possível que o mesmo ocorra com a Mask.

"Com o lançamento do token, tivemos a oportunidade de fazer algumas coisas bastante impactantes", comentou Lubin. Ele ressaltou que tanto a Linea quanto a Mask foram desenvolvidas para incentivar e aumentar a atividade na Ethereum, blockchain base de todos os projetos.

O novo projeto reforça uma tendência no mercado cripto, em que empresas e projetos têm lançado suas criptomoedas e até blockchains próprios nos últimos meses. A Mask tem potencial para ser um ativo de destaque nesse movimento, mas ainda não está claro se todos sobreviverão no longo prazo.

