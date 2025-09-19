Fusaka: próxima atualização da Ethereum é adiada e ocorrerá em dezembro

Os desenvolvedores da Ethereum divulgaram nesta semana a data oficial da próxima grande atualização do blockchain: 3 de dezembro de 2025. A decisão representa um adiamento em relação à projeção inicial para a conclusão da atualização Fusaka, mas reforça o comprometimento de implementá-la neste ano.

Inicialmente, desenvolvedores esperavam implementar a Fusaka em novembro deste ano. Entretanto, programadores envolvidos na criação e validação do conjunto de mudanças compartilharam alertas de que o prazo seria muito apertado para concluir o processo a tempo.

Uma nova era da economia digital está surgindo com as stablecoins. No Especial Dólar Digital, evento online e gratuito, você aprende com especialistas o impacto dessa revolução no sistema financeiro global. Garanta a sua vaga!

O temor compartilhado por diversos desenvolvedores era de que a atualização não tivesse os testes adequados e que os programadores envolvidos acabariam se sobrecarregando no processo, abrindo margem para problemas futuros ou possíveis falhas nas mudanças.

Diante desse cenário, ganhou força na comunidade da Ethereum uma proposta para adiar a Fusaka para o início de 2026. O anúncio da data oficial da atualização indica que as críticas foram atendidas, mas que a rede ainda espera contar com as mudanças neste ano.

O que é a Fusaka?

A Fusaka tem como foco um dos principais problemas atuais da Ethereum: a escalabilidade. A expectativa é que a atualização aprofunde os ganhos de escalabilidade trazidos pelo conjunto anterior de mudanças implementado em maio deste ano, a Pectra.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Tenha acesso a carteiras recomendadas por especialistas com rebalanceamento mensal automático. Clique aqui para abrir sua conta gratuita

Segundo os responsáveis pela atualização, as mudanças não apenas permitiriam uma escalabilidade maior para o blockchain como também aumentarão a sua velocidade e reduzirão as taxas pagas atualmente por usuários. Com isso, espera-se que a rede fique mais competitiva em relação a projetos que já têm essas características.

Analistas ressaltam que a Pectra tem conseguido cumprir com parte desses objetivos, sendo apontada como um dos principais fatores por trás do recorde recente do ether. Entretanto, ainda há mais trabalho a ser feito para que a Ethereum confirme a sua competitividade no mercado.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok