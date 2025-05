Meta avalia retomar projetos com criptomoedas e integrar stablecoins para pagamentos

A gigante de tecnologia Meta está explorando a integração de pagamentos com stablecoins em suas plataformas após uma pausa de três anos em todos os seus projetos ligados a criptomoedas. As informações sobre os planos da dona do WhatsApp, Instagram e Facebook foram divulgadas pela Fortune, citando fontes familiarizadas com o assunto.

A empresa, que é uma das mais valiosas do mercado financeiro, realizou recentemente conversas com diversas companhias do segmento de infraestrutura cripto em caráter consultivo, mas ainda não escolheu um caminho definitivo, de acordo com a reportagem.

Uma fonte disse que a empresa pode adotar uma abordagem multi-token e integrar suporte a stablecoins populares como USDT, da Tether, a USDC, da Circle, e outros ativos digitais pareados ao dólar. Atualmente, a USDT e a USDC são as maiores do segmento.

Se o projeto avançar, a Meta vai entrar na lista de empresas de tecnologia que tem buscado integrar ou explorar o uso de stablecoins para pagamentos, à medida que elas atraem cada vez mais interesse e investimento institucional. A capitalização de mercado das stablecoins ultrapassou os US$ 230 bilhões neste ano.

O último grande projeto da Meta envolvendo criptomoedas foi o desenvolvimento de um ativo digital próprio, a Libra. Prevista para ser usada como um meio de pagamento pelos usuários, o projeto acabou sendo encerrado após críticas de reguladores.

Stablecoins avançam no mundo corporativo

Diversas empresas do segmento de meios de pagamento também anunciaram investimentos em companhias de stablecoins ou integrações com stablecoins em maio deste ano.

Em 7 de maio, a gigante de pagamentos Visa anunciou que investiu na startup de pagamentos com stablecoins BVNK. Embora os detalhes do acordo ainda sejam escassos, o chefe de produtos e parcerias da Visa, Rubail Birwadker, disse que as stablecoins estão conquistando uma fatia cada vez maior do mercado de pagamentos.

A Stripe, uma plataforma global de pagamentos, lançou contas baseadas em stablecoins para clientes em mais de 100 países em 7 de maio. As contas permitem que os usuários armazenem saldos em stablecoins, transfiram os tokens para outros usuários e saquem os saldos em moedas fiduciárias para contas bancárias tradicionais.

