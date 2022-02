Após dois anos, Facebook vende a Diem e projeto de criptomoeda é encerrado

A Diem Association está fechando as portas e levando consigo o projeto de criptomoeda idealizado pelo Facebook.

O Silvergate Bank confirmou na última segunda-feira, 31, que está comprando a tecnologia e outros ativos da Diem, o projeto de stablecoin da Meta Platforms (antigo Facebook) anunciado pela primeira vez como Libra em junho de 2019.

Em um comunicado na segunda-feira, 31, a Diem Association declarou que “começaria o processo de encerramento” do grupo e de suas subsidiárias nas próximas semanas.

O Silvergate anunciou em um comunicado de imprensa na última segunda-feira que está adquirindo as ferramentas de desenvolvimento, implantação e de operações da Diem, bem como as ferramentas “para executar uma rede de pagamento baseada em blockchain” para remessas e outros aplicativos.

O banco disse que o trabalho da Diem estava “em uma fase de pré-lançamento”. A Diem enfrentou forte pressão regulatória desde que foi anunciada pela primeira vez em junho de 2019. Os rumores de que a Diem estava tentando vender seus ativos para pagar os investidores circulam desde a semana passada.

No comunicado da Diem, o CEO Stuart Levey disse: “um regulador sênior nos informou que a Diem era o projeto de stablecoin mais bem projetado que o governo dos EUA já viu”.

Mas ele acrescentou que “ficou claro” pelas conversas do grupo com reguladores federais norte-americanos que eles não seriam capazes de lançar a Diem.

O Silvergate disse que emitiu 132 milhões de dólares em ações ordinárias de classe A e pagou 50 milhões de dólares adicionais em dinheiro para adquirir os ativos. No momento, o preço das ações do Silvergate está em 107,74 dólares, apresentando alta de 13,4% no dia.

O Silvergate fez parceria com a Diem Association no ano passado para tentar lançar uma stablecoin lastreada em dólar. Sob os termos desse acordo, o Silvergate gerenciaria as reservas e emitiria a própria stablecoin. Esse projeto piloto teria supostamente encontrado resistência dos reguladores bancários federais.

Em um comunicado, o CEO do Silvergate, Alan Lane, disse que o banco está “comprometido em continuar a promover a comunidade de código aberto que apoia a tecnologia, e acreditamos que os colaboradores ficarão empolgados com nossa visão daqui para frente”.

Ele disse que o banco descobriu a necessidade por uma stablecoin lastreada em dólar que seja “regulada e altamente escalável”. O Silvergate pretende lançar essa stablecoin até o final do ano.

Texto traduzido por Mariana Maria Silva e republicado com autorização da Coindesk

