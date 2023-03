Mercado de criptomoedas reage à crise em ‘banco cripto’ e bitcoin cai para US$ 22 mil

Nesta sexta-feira, 3, as criptomoedas reagiram negativamente à uma crise envolvendo o Silvergate Bank, banco famoso por apoiar as criptomoedas nos Estados Unidos que pode enfrentar problemas nos EUA. Movimentando US$ 71 bilhões, as criptos possuem capitalização de US$ 1 trilhão no momento, segundo dados do CoinGecko.

O Silvergate Bank anunciou na última quinta-feira, 2, que vai atrasar a apresentação de seu relatório financeiro anual, gerando uma onda de medo e especulações no mercado. Coinbase, Circle, Paxos, Bitstamp e Galaxy, gigantes do mercado cripto, já anunciaram o encerramento de suas parcerias com o banco.

Bitcoin e ether, as duas principais criptomoedas, estão próximas de encerrar a segunda semana no vermelho. O movimento recente de queda relacionado ao Silvergate Bank pode ter impulsionado isso, já que após as ações do banco caírem mais de 60% em cinco dias, a cotação das principais criptos também respondeu de forma negativa.

Sabia que você pode investir em Bitcoin, ether, Polkadot e muitas outras moedas digitais direto no app da Mynt? Comece com R$ 100 e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuitamente.

Para o analista de criptomoedas Adam Cochran, "a espiral da morte do Silvergate será um baque para as criptomoedas. Eu não acho que os investidores de varejo percebem quanto dinheiro de formadores de mercado se moveu rapidamente e quantas corretoras de criptomoedas estavam/estão usando seus serviços”.

Entre as 20 principais criptomoedas por valor de mercado, todas apresentam queda nas últimas 24 horas, segundo o CoinMarketCap.

Cotado a US$ 22.423, o bitcoin apresenta queda de 3,74% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. No início da manhã, a queda chegou a 5% no mesmo período. Apesar disso, a maior criptomoeda do mundo em valor de mercado ainda acumula alta de quase 35% desde o início do ano.

Já o ether, criptomoeda nativa da rede Ethereum, é cotado a US$ 1.572 e cai 3,31% nas últimas 24 horas, mas ainda somando quase 31% de alta desde o início do ano.

Para o ether, ainda há um outro evento aguardado que pode exercer impacto na cotação da criptomoeda. A atualização Shanghai, adiada para o início de abril, pode liberar cerca de US$ 28 bilhões em ether bloqueado em staking, uma modalidade de renda passiva na rede.

Segundo especialistas, ao liberar mais unidades de ether no mercado, isso pode impactar negativamente o preço da criptomoeda gerando maior pressão vendedora. No entanto, ainda restam dúvidas se o impacto será realmente relevante para empurrar a cotação do ether para novas mínimas.

No momento, a segunda maior criptomoeda do mundo já se encontra quase 68% abaixo de sua máxima histórica de 2021.

