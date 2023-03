Ações de banco famoso por apoiar criptomoedas despencam após polêmica com balanço

O Silvergate Bank, conhecido por ser um dos mais amigáveis com criptomoedas nos Estados Unidos, anunciou que vai atrasar a apresentação de seu relatório financeiro anual, resultando em uma onda de medo e especulações no mercado que levaram a ação do banco a cair mais de 50% nesta quinta-feira, 2.

O relatório é um documento exigido pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês) que fornece uma visão abrangente sobre o estado dos negócios e a condição financeira de uma empresa. O banco cripto afirmou que precisaria de mais duas semanas para concluir o relatório do ano fiscal de 2022.

O Silvergate explicou em seu aviso de arquivamento tardio que vendeu títulos de dívida adicionais em janeiro e fevereiro e espera registrar mais perdas nos próximos meses. “Essas perdas adicionais afetarão negativamente os índices de capital regulatório da empresa e de sua subsidiária integral, o Silvergate Bank, e podem resultar que tanto a empresa quanto o banco fiquem menos do que bem capitalizados”, afirmou a instituição ligada a criptomoedas.

“Além disso, a empresa está avaliando o impacto que esses eventos subsequentes têm sobre sua capacidade de continuar operando nos doze meses seguintes à emissão de suas demonstrações financeiras”, disse o Silvergate, acrescentando que “o banco está atualmente em processo de reavaliação de seus negócios e estratégias à luz dos desafios regulatórios e de modelo de negócios que enfrenta atualmente".

O empresa acrescentou que está conduzindo procedimentos adicionais e preparando a documentação para concluir uma série de auditorias, conforme solicitado por sua empresa de contabilidade pública independente. Ele explicou que vários fatores podem impactar a saúde financeira da empresa em um futuro próximo.

Entre eles estão a substancial volatilidade do mercado experimentada no quarto trimestre de 2022, as falências de várias empresas de alto perfil que prejudicaram a confiança dos investidores nas criptomoedas e uma supervisão regulatória mais rígida dos bancos que oferecem serviços de ativos digitais.

Em meio à polêmica, a Coinbase, maior corretora de criptomoedas dos Estados Unidos, anunciou que encerrou sua parceria com o Silvergate Bank como seu parceiro bancário para movimentações em dólar, citando uma possível investigação em andamento contra a instituição financeira por parte da SEC.

Em um post no Twitter, a exchange disse que “a luz dos desenvolvimentos recentes e com muita cautela, a Coinbase não está mais aceitando ou iniciando pagamentos de ou para o Silvergate". A Coinbase afirmou que intermediará as transações em dinheiro de clientes institucionais para seus clientes principais com seu outro parceiro bancário, o Signature Bank.

Para o analista de criptomoedas Adam Cochran, "a espiral da morte do Silvergate será um baque para as criptomoedas. Eu não acho que os investidores de varejo percebem quanto dinheiro de formadores de mercado se moveu rapidamente e quantas corretoras de criptomoedas estavam/estão usando seus serviços".

