Mercado de criptomoedas perde US$ 2,5 bilhões com roubos no 1º semestre de 2025

A empresa Certik divulgou nesta semana um relatório que aborda as perdas do mercado de criptomoedas com roubos no primeiro semestre de 2025. O levantamento da companhia indica que o setor perdeu quase US$ 2,5 bilhões com ataques hackers e golpes nos primeiros seis meses do ano.

De acordo com o estudo, praticamente metade de todo o valor perdido pelo mercado está ligado a dois ataques hackers, sofridos pela corretora de criptomoedas Bybit e pelo protocolo descentralizado Cetus. Combinados, eles resultaram em perdas de US$ 1,78 bilhões.

A estratégia mais comum usada pelos golpistas e hackers no primeiro semestre foi a invasão de carteiras digitais, o que resultou em US$ 1,7 bilhões em perdas. Já golpes de phishing — em que a vítima cede dados voluntariamente após ser engada — resultaram em US$ 410 milhões em perdas.

A avaliação de Ronghui Gu, fundador da Certik, é que "apesar dos dados gerais serem alarmantes, é importante destacar que a maior parte dos fundos perdidos no primeiro semestre foram atribuídos a dois eventos concentrados e de alto impacto".

"Independentemente desse aspecto, os resultados ainda servem como uma lembrança para a indústria de que ainda há muito trabalho a ser feito" na área de segurança digital, reforçou Gu. Ainda de acordo com a pesquisa, o primeiro trimestre teve mais perdas que o segundo.

Entre os meses de abril e junho de 2025, o setor registrou US$ 801 milhões em perdas, uma queda de 52% em relação ao trimestre anterior. No acumulado do ano, a maior parte dos ataques de hackers ocorreram na Ethereum, com US$ 1,5 bilhão roubados, seguidos por US$ 373 milhões no Bitcoin.

Casos Bybit e Cetus

O ataque hacker sofrido pela Bybit é considerado o maior de toda a história do mercado de criptomoedas. Ao todo, a exchange perdeu mais de US$ 1,5 bilhão em unidades de ether. O ataque foi realizado a partir da quebra de sistemas de segurança usados pela corretora.

Já a corretora descentralizada de criptomoedas Cetus foi alvo de um ataque hacker no segundo trimestre. O projeto perdeu ao menos US$ 250 milhões em ativos após hackers conseguirem aproveitar falhas de segurança nos sistemas usados pelo protocolo. À época, o ataque fez alguns ativos perderam quase 90% de valor.

