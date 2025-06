Mercado de criptomoedas perde R$ 3,8 bilhões em 24 horas após ataque dos EUA no Irã

O mercado de criptomoedas registrou mais de US$ 700 milhões (R$ 3,8 bilhões, na cotação atual) em liquidações nas 24 horas subsequentes ao ataque dos Estados Unidos no Irã. As perdas envolveram tanto o segmento de negociação de preços futuros quanto o segmento de negociação de preços à vista.

Dados da plataforma CoinGlass indicam que a maior parte das liquidações atingiu as posições do tipo long, em que investidores projetavam um preço maior para o ativo do que a cotação no momento de criação do contrato de negociação. O segmento perdeu US$ 618 milhões.

O restante das liquidações, que somaram pouco menos de US$ 90 milhões, envolveram posições do tipo short, em que o investidor projeta um preço menor que no momento da criação do contrato. Ou seja, o mercado esperava valorização das criptomoedas, e não a queda observada.

As liquidações ocorrem quando os ativos apresentam variações abruptas e expressivas de preço, seja queda, seja alta. Nesses casos, a manutenção dos contratos de preço futuro fica inviabilizada devido à alta liquidez exigida para sustentar o contrato, levando à liquidação e ao prejuízo para o investidor.

Nesta segunda-feira, 23, o mercado ainda acumulava mais de US$ 400 milhões em liquidações. O bitcoin lidera, com US$ 211 milhões perdidos, enquanto o ether está no segundo lugar, com US$ 138 milhões. Ao todo, 123 mil investidores foram atingidos pelas perdas.

O mercado de negociação de preços à vista também registrou quedas expressivas. O ether chegou a despencar mais de 7% nas 24 horas posteriores ao ataque dos Estados Unidos na noite de sábado, 21. Já o bitcoin chegou a cair abaixo dos US$ 100 mil pela primeira vez em semanas.

O movimento reflete uma retomada da aversão ao risco entre investidores devido à nova escalada das tensões no Oriente Médio. Agora, o mercado segue monitorando possíveis desdobramentos do conflito entre Irã e Israel, com potencial para mais impactos nos preços das criptomoedas.

João Galhardo, analista de research da Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual, destacou à EXAME que "apesar do movimento de curto prazo, os fundamentos de adoção permanecem sólidos", indicando um cenário ainda favorável para as criptomoedas no médio e no longo prazo.

