O UniCredit, segundo maior banco da Itália, abriu exposição ao bitcoin para clientes de varejo por meio de um certificado de capital protegido. A instituição afirma que é o primeiro produto desse tipo no país.

O lançamento ocorre enquanto mais bancos europeus ampliam a atuação em cripto. No entanto, o produto impõe algumas restrições importantes.

O que é o novo certificado de bitcoin do UniCredit?

O certificado de bitcoin do UniCredit é um produto estruturado que acompanha o desempenho do bitcoin e garante a totalidade do capital investido no vencimento. O prazo é de seis anos.

O certificado segue o iShares Bitcoin ETP da BlackRock.

Se o bitcoin estiver em baixa no vencimento, o investidor recupera 100% do capital. Entretanto, o ganho máximo é limitado a 65% do valor investido.

Ou seja, o investidor abre mão de parte do ganho em troca de proteção.

📢 UniCredit avvia in Italia il collocamento del primo certificato che consente agli investitori retail di accedere alla performance del Bitcoin. — UniCredit Italia (@UniCredit_IT) November 24, 2026

O produto, denominado em euro, é negociado na bolsa de valores de Munique. O valor pode variar antes do vencimento, dependendo do mercado. O investimento mínimo é de mil euros (cerca de US$ 1.150).

As inscrições vão de 24 de novembro a 18 de dezembro, segundo o Teleborsa. Vale destacar que somente clientes selecionados do UniCredit Italia podem adquirir o produto, e apenas por meio de serviços de assessoria.

Outros bancos europeus oferecem Bitcoin para o varejo?

O UniCredit já experimentou este caminho antes. Anteriormente, planejou um certificado semelhante, denominado em dólar e atrelado ao IBIT da BlackRock, destinado a clientes profissionais.

Contudo, o UniCredit não está sozinho. Outras instituições da Europa também ampliam o acesso a cripto sob as regras do MiCA:

Intesa Sanpaolo: Maior banco da Itália, elevou as reservas em cripto para US$ 235 milhões no primeiro trimestre.

Maior banco da Itália, elevou as reservas em cripto para US$ 235 milhões no primeiro trimestre. Bancos cooperativos alemães: Centenas já permitem negociação de cripto pelo aplicativo VR Banking.

Centenas já permitem negociação de cripto pelo aplicativo VR Banking. Sparkassen: Os bancos de poupança da Alemanha planejam seguir e podem alcançar cerca de 50 milhões de clientes.

Os bancos de poupança da Alemanha planejam seguir e podem alcançar cerca de 50 milhões de clientes. Openbank: O banco digital do Santander lançou negociação de cripto na Alemanha e na Espanha.

O bitcoin é negociado próximo de US$ 60 mil, cerca de 50% abaixo do recorde histórico. Por isso, um produto com proteção de capital pode atrair poupadores cautelosos que receiam mais perdas.

De modo geral, o lançamento do UniCredit representa uma mudança gradual, porém simbólica. Os grandes bancos italianos começam a migrar do ceticismo para a exposição regulada em cripto.

Por isso, mais instituições tradicionais podem seguir esta tendência conforme a procura aumenta.

*Matéria original escrita por Lucas Espindola no BeinCrypto, portal parceiro da EXAME.

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