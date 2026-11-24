Bandeira da Itália: governo do país mudou as regras de cidadania em 2025 (Alexander Spatari/Getty Images)
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Publicado em 24 de novembro de 2026 às 14h26.
O UniCredit, segundo maior banco da Itália, abriu exposição ao bitcoin para clientes de varejo por meio de um certificado de capital protegido. A instituição afirma que é o primeiro produto desse tipo no país.
O lançamento ocorre enquanto mais bancos europeus ampliam a atuação em cripto. No entanto, o produto impõe algumas restrições importantes.
O certificado segue o iShares Bitcoin ETP da BlackRock.Se o bitcoin estiver em baixa no vencimento, o investidor recupera 100% do capital. Entretanto, o ganho máximo é limitado a 65% do valor investido.
Ou seja, o investidor abre mão de parte do ganho em troca de proteção.
📢 UniCredit avvia in Italia il collocamento del primo certificato che consente agli investitori retail di accedere alla performance del Bitcoin.
— UniCredit Italia (@UniCredit_IT) November 24, 2026
O produto, denominado em euro, é negociado na bolsa de valores de Munique. O valor pode variar antes do vencimento, dependendo do mercado. O investimento mínimo é de mil euros (cerca de US$ 1.150).
As inscrições vão de 24 de novembro a 18 de dezembro, segundo o Teleborsa. Vale destacar que somente clientes selecionados do UniCredit Italia podem adquirir o produto, e apenas por meio de serviços de assessoria.
O UniCredit já experimentou este caminho antes. Anteriormente, planejou um certificado semelhante, denominado em dólar e atrelado ao IBIT da BlackRock, destinado a clientes profissionais.
Contudo, o UniCredit não está sozinho. Outras instituições da Europa também ampliam o acesso a cripto sob as regras do MiCA:
O bitcoin é negociado próximo de US$ 60 mil, cerca de 50% abaixo do recorde histórico. Por isso, um produto com proteção de capital pode atrair poupadores cautelosos que receiam mais perdas.
De modo geral, o lançamento do UniCredit representa uma mudança gradual, porém simbólica. Os grandes bancos italianos começam a migrar do ceticismo para a exposição regulada em cripto.
Por isso, mais instituições tradicionais podem seguir esta tendência conforme a procura aumenta.
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