Imagens revelam danos de superbombas dos EUA em Fordow, no Irã, após ataque a instalação nuclear

Imagens de satélite mostram o antes e depois da instalação nuclear de Fordow, no Irã, após os danos causados pelos ataques dos Estados Unidos.

As fotos da empresa americana Maxar Technologies mostram a instalação iraniana no dia 19 de junho de 2025, antes do ataque, e depois, neste domingo, 22 de junho, já com sinais visíveis após o bombardeio dos EUA.

Não é possível concluir o que de fato foi atingido ou destruído, mas as fotos mostram buracos e crateras em uma elevação no complexo nuclear subterrâneo, que fica nos arredores de Qom, 156 km por rodovia a sudoeste de Teerã.

Imagem acima mostra a usina de Fordow no dia 19 de junho de 2025. A segunda imagem é da instalação após os ataques americanos, no dia 22 de junho (Maxar Technologies/AFP)

No sábado, o presidente americano, Donald Trump, anunciou o ataque com as bombas não nucleares mais poderosas do mundo para destruição das instalações iranianas. A ação americana acontece mais de uma semana após o início de confrontos aéreos entre Irã e Israel.

Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) disse que não houve detecção de vazamento radioativo. O Irã afirmou que Fordow já havia sido evacuada há tempos.

O que é Fordow?

Fordow é uma instalação nuclear mais fortemente protegida do Irã. Ela foi construída no início dos anos 2000 no interior de uma montanha para se manter protegida.

Não existem muitas informações públicas sobre as instalações, mas veículos americanos afirmam quem Fordow foi construída 100 metros abaixo do solo.

Ao menos 3 mil centrífugas de enriquecimento de urânio teriam sido dispostas no subterrâneo, distribuídas em dois túneis principais.

Em 2023, agência da ONU anunciou ter encontrado partículas de urânio enriquecido a um grau de 83,7% de pureza – próximo dos 90% necessários ao desenvolvimento de armas nucleares.

O que é o Programa Nuclear do Irã?

Os Estados Unidos, Israel e o órgão de vigilância nuclear da ONU, como a Agência Internacional de Energia Atômica, acreditam que o Irã mantinha um programa secreto e coordenado de armas nucleares, interrompido em 2003. Teerã nega ter tido tal programa ou planejar desenvolvê-lo.

Em 2015, o Irã concordou em reduzir suas atividades nucleares em troca do alívio das sanções internacionais. No entanto, durante o primeiro mandato de Donald Trump, os Estados Unidos se retiraram do acordo em 2018. Desde então, fontes internacionais afirmam que o país tem expandido seu programa de enriquecimento de urânio, com até 60% de pureza físsil do mineral, próximo do grau para armas.