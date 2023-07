Mercado cripto tem escalada de otimismo com XRP; bitcoin e outras criptos também sobem

Nesta sexta-feira, 14, o mercado de criptomoedas segue em uma escalada de otimismo após uma decisão judicial importante nos Estados Unidos. Um juiz do tribunal de Nova York determinou que a criptomoeda XRP não é um valor mobiliário não registrado, conforme acusa a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês). Isso fez com que a XRP disparasse mais de 80% e o otimismo tomasse conta, elevando o valor de mercado do setor em 5% e o volume de negociações em 163%, segundo dados do CoinMarketCap.

Nos Estados Unidos, a regulação do mercado de criptomoedas ainda é uma questão debatida por especialistas, já que, diferente do Brasil, o país ainda não possui uma lei específica para o setor. Diante disso, a SEC acredita que algumas criptomoedas, como XRP, Cardano, Solana e Polygon, são valores mobiliários que precisam ser registrados com a autarquia.

A discussão gerou uma série de processos, sendo o da SEC contra a Ripple, empresa por trás da XRP, o mais antigo. Além disso, grandes corretoras, como Binance e Coinbase, também são processadas pela oferta irregular de valores mobiliários não registrados.

“A derrota da autarquia é emblemática, uma vez que a conclusão do caso SEC-Ripple já era esperada a quase 3 anos, e ainda não havia um consenso de qual das duas partes sairia vencedora. A vitória parcial da Ripple abriu precedentes para que todos os outros protocolos cripto e até mesmo corretoras que estavam sob mira da SEC ganhem mais confiança para continuar o caso sob os tribunais. Entre as gigantes que podem ser beneficiadas, temos Binance, Coinbase, Kraken, Polygon Labs e Solana Foundation”, comentou Thiago Rigo, analista da Titanium Asset Management.

O Índice de Medo e Ganância, que mede o sentimento do mercado cripto, está nesta sexta-feira, 14, em 60 pontos, indicando otimismo entre investidores. Nas redes sociais, a decisão judicial da última quinta-feira foi bastante comemorada, inclusive por Brad Garlinghouse, CEO da Ripple.

We said in Dec 2020 that we were on the right side of the law, and will be on the right side of history. Thankful to everyone who helped us get to today’s decision – one that is for all crypto innovation in the US. More to come. — Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) July 13, 2023

"Dissemos em dezembro de 2020 que estávamos do lado certo da lei e estaremos do lado certo da história. Grato a todos que nos ajudaram a chegar à decisão de hoje — uma que é para todas as inovações criptográficas nos EUA. Mais para vir", publicou Garlinghouse no Twitter após a decisão. Ele também disse que vai começar a organizar uma festa para comemorar.

Bitcoin hoje

O bitcoin é cotado a US$ 31.246 no momento, com alta de aproximadamente 2% nas últimas 24 horas. A principal criptomoeda apresenta a menor alta entre as dez maiores criptos em valor de mercado. Isso porque, apesar de ter se beneficiado do otimismo causado pela vitória judicial da XRP, o bitcoin já vinha sofrendo pressão compradora por conta da incerteza regulatória que atingia outras criptomoedas. A maior criptomoeda do mundo nunca foi mencionada pela SEC como um valor mobiliário em nenhum processo.

Já o ether, é cotado a US$ 1.996 com alta de 6,12% nas últimas 24 horas. A segunda maior criptomoeda do mundo acumula alta de 88% ao longo de 2023.

A XRP é cotada a US$ 0,7729, com alta de 63,35% nas últimas 24 horas. A criptomoeda, que surpreendeu com seu movimento de alta na última quinta-feira, acumula ganhos de 130% em 2023.

Entre as maiores criptomoedas mencionadas em processos da SEC como valores mobiliários não registrados, Cardano, Solana e Polygon registram as maiores altas, subindo 20,39%, 25,32% e 10,75% nas últimas 24 horas, respectivamente, segundo dados do CoinMarketCap.

