CEO da BlackRock: ‘bitcoin é tão internacional que vai transcender qualquer moeda’

Nesta sexta-feira, 14, o CEO da BlackRock, maior gestora de ativos do mundo que solicitou recentemente autorização nos EUA para emitir um fundo negociado em bolsa (ETF) de bitcoin à vista, comentou sobre as perspectivas da gigante do mercado financeiro sobre as criptomoedas.

Segundo Larry Fink, o CEO, é “responsabilidade” da gestora de US$ 9 trilhões “democratizar os investimentos”, incluindo em criptomoedas.

“Acreditamos que temos a responsabilidade de democratizar os investimentos. Fizemos um ótimo trabalho e o papel dos ETFs no mundo está transformando o investimento. E estamos apenas no começo disso”, disse Fink no programa “Squawk on the Street” da CNBC nesta sexta-feira, 14.

O bitcoin, por outro lado, “tem uma diferença positiva em relação às outras classes de ativos, mas o mais importante, porque é tão internacional que vai transcender qualquer moeda”, disse ele.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

ETF de bitcoin

A BlackRock já havia realizado iniciativas com criptomoedas anteriormente, e possui inclusive uma parceria com a corretora cripto Coinbase. No entanto, a solicitação de um ETF de bitcoin à vista, até então inédito nos Estados Unidos, animou investidores e entusiastas do setor de criptomoedas.

A gestora possui um alto índice de aprovação de ETFs com a SEC e, caso aprovado, o ETF pode levar bilhões para o mercado cripto, segundo especialistas. No entanto, Fink se recusou a comentar sobre o assunto na entrevista à CNBC. O CEO afirmou estar proibido de fazer isso enquanto a solicitação estiver sob análise da SEC.

“Estamos trabalhando com nossos reguladores porque, como em qualquer novo mercado, se o nome da BlackRock estiver nele, vamos garantir que esteja são e salvo e protegido”, concluiu Fink.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok