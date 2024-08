McDonald’s é hackeado no Instagram para promover criptomoeda e golpe rouba US$ 700 mil

Na última quarta-feira, 21, a conta oficial do McDonald’s no Instagram foi alvo de um ataque hacker. O intuito do criminoso era promover uma criptomoeda que, ao invés de um investimento legítimo ou um projeto do próprio gigante do fast-food, era na verdade um golpe.

A GRIMACE, criptomoeda criada pelo hacker com nome inspirado em um dos personagens clássicos do McDonaldland, o monstrinho roxo Grimace, foi divulgada em uma publicação da conta oficial do McDonald’s.

A conta do insta do @McDonalds foi hackeada e promoveram um token na Solana 😅 O cara fez 700 mil dólares em poucos minutos só com esse post 😳 pic.twitter.com/xWzQlzVoRP — raiauad.eth (@raiauad) August 21, 2024

“Um experimento do McDonald’s na Solana...”, escreveu o hacker na publicação, se referindo à Solana, uma das maiores redes blockchain do mundo.

GRIMACE

O hacker tentou convencer os seguidores do McDonald’s de que a GRIMACE era um novo projeto do McDonald’s em cripto. Anteriomente, a empresa de fato fez iniciativas nesse sentido, como o “McNuggets Land” no metaverso com presentes em criptomoedas.

No entanto, desta vez a GRIMACE se tratava de um golpe. Após angariar cerca de US$ 700 mil em poucos minutos, o hacker alterou a descrição da página oficial do McDonald’s para anunciar o feito:

“Desculpe, você acabou de sofrer um golpe de rug pull de India_X_Kr3w, obrigada pelos US$ 700 mil em Solana”.

Be careful of #MEMEcoins promoted by well-known accounts! Yesterday, a hacker hacked #McDonald's Instagram account to promote $GRIMACE. The hacker used 24 insider wallets to buy 705M $GRIMACE with only 65 $SOL and sold for 5,202 $SOL, making 5,136 $SOL($738K), a 79x return!… pic.twitter.com/WnlzcNPQeW — Lookonchain (@lookonchain) August 22, 2024

"Cuidado com memecoins promovidas por contas conhecidas! Ontem, um hacker invadiu a conta do Instagram do McDonald's para promover GRIMACE. O hacker usou 24 carteiras internas para comprar 705 milhões de GRIMACE com apenas 65 SOL e vendeu por 5.202 SOL , gerando 5.136 SOL (US$ 738 mil), um retorno de 79 vezes!", publicou a LookonChain no X (antigo Twitter).

Golpes de rug pull ocorrem no universo cripto quando um cibercriminoso cria uma criptomoeda e a divulga como um investimento sério. Depois que muitos já investiram dinheiro, como criador do projeto, ele o abandona levando consigo o dinheiro de investidores.

Golpes como o do McDonalds evidenciam a necessidade de pesquisa e confiança antes de investir em uma criptomoeda, já que por funcionarem em redes blockchain abertas, qualquer pessoa pode criar uma criptomoeda e fingir que se trata de um projeto sério com uma grande empresa por trás.

A série “Round 6”, da Netflix, já foi alvo de um golpe semelhante. A conta de Vitalik Buterin, criador da Ethereum, também já foi alvo de hackers com esse intuito.

A conta do McDonald’s já foi recuperada, mas até o momento a empresa não se pronunciou sobre o assunto.

