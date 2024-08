Com bitcoin “de lado”, uma criptomoeda dispara 45%; descubra qual

Após uma recuperação significativa desde a queda generalizada com o fim do “carry trade” japonês, o bitcoin e as principais criptomoedas são negociados com pouca variação de preço nos últimos dias, ou seja, “de lado”. Nas últimas 24 horas, o setor movimentou cerca de US$ 57 bilhões.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 61.089, com alta de apenas 0,4% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Nos últimos 30 dias, a maior criptomoeda em valor de mercado ainda acumula queda de 8%.

BTG revela quais as melhores criptomoedas para investir no segundo semestre! Acesse gratuitamente

ONDE INVESTIR EM CRIPTO NO 2º SEMESTRE? DESCUBRA NESTE RELATÓRIO GRATUITO

Apesar disso, outra criptomoeda se destaca por um movimento de alta expressivo. Nos últimos 30 dias, a AAVE já subiu cerca de 45%.

“O setor de aplicações DeFi tem se destacado, mostrando números fortes tanto em termos de adoção e uso, quanto em resultados financeiros, como a geração de receitas e lucro”, comentaram os analistas de research da Mynt, plataforma de criptoativos do BTG Pactual, em um novo relatório.

“O protocolo tornou-se superavitário nos últimos trimestres, levantando discussões em torno do fee switch, uma alteração que pode atrair ainda mais atenção para o token, potencialmente impulsionando sua precificação no mercado”, acrescentaram João Galhardo e Matheus Parizotto, da Mynt.

Além da AAVE, a AVAX, da rede Avalanche, também apresenta alta significativa. Apenas nas últimas 24 horas, a criptomoeda já subiu quase 7%. Já nos últimos sete dias, a alta acumulada é de 30%.

Sabia que você pode investir em Bitcoin, AAVE, AVAX e muitas outras moedas digitais direto no app da Mynt? Comece com R$ 100 e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuitamente.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok