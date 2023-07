McDonald's lança "McNuggets Land" no metaverso e oferece presentes em criptomoedas

A filial do McDonald's em Hong Kong anunciou na última quinta-feira, 20, que vai lançar uma versão virtual de um dos estabelecimentos da rede de fast food no metaverso The Sandbox. A iniciativa faz parte das comemorações dos 40 anos do lançamento do McNuggets, o nuggets da marca.

De acordo com a Animoca Brands, responsável pelo The Sandbox, o local virtual vai se chamar McNuggets Land e vai contar com diversas atividades virtuais e online. Além do estabelecimento, o terreno virtual também conta com uma galeria de arte e com os próprios nuggets da empresa, que foram transformados em personagens interativos. Será possível, ainda, tirar fotos e compartilhar nas redes sociais.

Dois personagens vão guiar os usuários em uma experiência pela galeria de arte, que retrata a evolução do Chicken McNuggets nos últimos 40 anos. O espaço conta ainda com jogos especiais que vão "testar as habilidades" dos jogadores. A participação nas atividades vai render recompensas virtuais e físicas.

Entre as recompensas anunciadas, estão itens colecionáveis, "caixas misteriosas" e um prêmio de 100 mil sands, a criptomoeda nativa do metaverso The Sandbox. O valor equivale a cerca de US$ 44 mil, mais de R$ 200 mil na cotação atual. Já os usuários de Hong Kong também poderão concorrer a um ano grátis de Chicken McNuggets e cupons para trocar pelos nuggets.

Randy lai, CEO do McDonald's em Hong King, destacou que "o McDonald's sempre se esforçou para oferecer experiências inovadoras e momentos alegres. Para comemorar o 40º aniversário do Chicken McNuggets, estamos entusiasmados em colaborar com o The Sandbox para fornecer uma experiência de jogo Web3 no metaverso repleta de diversão, com o tema do McDonald's para nossos clientes".

Potencial do metaverso

Já Sebastien Borget, co-fundador e COO do The Sandbox, comentou que "estamos satisfeitos que o McDonald's tenha escolhido o The Sandbox como uma plataforma para comemorar o 40º aniversário do McNuggets, permitindo que usuários de todo o mundo aprendam mais sobre o famoso Chicken McNuggets entrando no metaverso".

Ele disse ainda que "o McDonald's de Hong Kong compreendeu a importância de experimentar o potencial do metaverso para impulsionar efetivamente a participação [dos clientes] de forma gamificada. Esperamos futuras promoções online utilizando o potencial da Web3 e a verdadeira propriedade digital no The Sandbox".

Na visão dele, anúncios como do McDonald's ajudam a validar o potencial da tecnologia Web3, que "permite um envolvimento mais próximo do cliente para muitas marcas, e os usuários apreciam cada vez mais o fato de poderem desfrutar de valor real ao compartilhar sua identidade digital".

No curto prazo, o The Sandbox planeja lançar mais ferramentas que ajudem a atrair empresas tradicionais para o metaverso, buscando fazer com que "nossos parceiros percebam o verdadeiro potencial e monetizem sua marca no metaverso, tornando a experiência de clientes disponível para todos, o tempo todo”.

