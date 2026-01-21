Como essa startup saltou em 4 meses de US$ 90 mi para US$ 300 mi em valor de mercado

Em menos de quatro meses, a startup Emergent saiu de um valor de mercado de US$ 90 milhões para US$ 300 milhões.

O salto ocorreu após a conclusão de uma rodada Série B de US$ 70 milhões, liderada por fundos como Khosla Ventures, SoftBank Vision Fund 2 e Y Combinator, um movimento que reforça a corrida dos investidores por empresas que prometem ganhos de produtividade por meio da automação baseada em inteligência artificial. As informações são da Inc.

Um salto rápido no valor de mercado

Segundo o TechCrunch, a Emergent levantou US$ 70 milhões na Série B poucos meses depois de uma rodada Série A de US$ 23 milhões, concluída em setembro. Na ocasião, a empresa era avaliada em US$ 90 milhões, de acordo com dados da PitchBook.

A nova rodada elevou a avaliação para US$ 300 milhões, quase triplicando o valor da companhia em um intervalo curto, um ritmo que chama atenção mesmo em um mercado acostumado a crescimentos acelerados.

Com escritórios em São Francisco e Bengaluru, na Índia, a startup conta com 75 funcionários, dos quais 70 estão baseados no polo indiano, segundo a publicação.

O apetite dos investidores por automação

A rodada da Emergent não é um caso isolado. O movimento reflete um interesse crescente por plataformas que permitem a criação de software por meio de interações em linguagem natural, sem a necessidade de conhecimento técnico profundo.

Empresas desse segmento prometem reduzir custos de desenvolvimento, acelerar lançamentos e diminuir a dependência de programadores especializados, tornando-se atrativas para pequenas empresas, startups e empreendedores.

Um mercado que inflaciona valor de mercado rapidamente

Outros exemplos ajudam a contextualizar o momento. Em dezembro, a plataforma Lovable levantou US$ 425 milhões em uma rodada Série B apenas cinco meses após sua Série A, elevando seu valuation para US$ 6,6 bilhões.

Já a Anysphere, responsável pela ferramenta Cursor, percorreu uma trajetória ainda mais agressiva: começou o ano com uma Série B que a avaliava em US$ 2 bilhões e encerrou o período com uma Série D, atingindo US$ 29 bilhões.

A Base44, concorrente no mesmo segmento, foi adquirida pela Wix por US$ 80 milhões apenas quatro meses após seu lançamento.

