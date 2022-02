Mastercard avança no mercado cripto e expande serviços ligados a NFTs

Dando continuidade aos seus planos na indústria de criptoativos, a Mastercard anunciou que está expandindo sua atuação na área de consultoria focada em criptomoedas.

No anúncio, o presidente de dados e serviços da Mastercard, Raj Seshadri, afirmou que a instituição financeira vai continuar ajudando os clientes a navegar nesse mundo em constante mudança das finanças, a identificar desafios e antecipar o que está por vir.

“Nos últimos 20 anos, trabalhamos com nossos clientes nos setores bancário, fintech, varejo, viagens e outros, os ajudando a entender e enfrentar todos os desafios e oportunidades em seu caminho.”

O trabalho de consultoria da empresa visa bancos e comerciantes que precisam de assistência ao adotar criptomoedas. Isso inclui ajudar a criar programas de fidelidade habilitados para cripto e desenvolver estratégias para a integração das criptomoedas e NFTs. Além disso, a Mastercard vai usar suas parcerias com “empresas nativas do digital”, para oferecer soluções de cripto e ajudá-las a entrar em novos mercados.

A gigantes dos pagamentos também está se concentrando em ajudar os bancos centrais, à medida que estes exploram a criação de moedas digitais próprias (CBDCs). De acordo com a Mastercard, sua plataforma de testes permite que os bancos centrais realizem pesquisas, testes e consultas com especialistas em sistemas de pagamento, regulação e governança antes de lançar suas CBDCs.

Em dezembro de 2021, Liza Oakes, vice-presidente executiva de desenvolvimento de mercado da Mastercard, conversou com a editora-chefe do Cointelegraph, Kristina Cornèr, na Global Impact Week. De acordo com Oakes, além das CBDCs, a empresa também está analisando “stablecoins e como apoiar seus desenvolvimentos”. Oakes também reconheceu que existem desafios de segurança no âmbito dos NFTs e mencionou que a empresa está desenvolvendo soluções para isso.

No mês passado, a Mastercard fez uma parceria com a Coinbase para permitir que usuários que não tenham criptomoedas possam comprar NFTs com seus cartões de crédito, sem a necessidade de configurar uma carteira e comprar ether, a criptomoeda nativa da rede Ethereum. Com isso, a compra de NFTs no marketplace da Coinbase é simplificada para iniciantes em cripto que desejam usar moedas fiduciárias, como dólar ou euro.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok