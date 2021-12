Real Digital e eNaira: entenda o que são as CBDCs

Real, euro, dólar, iuane e naira. Você sabe o que essas moedas têm em comum? Todas estão passando por uma grande transformação e, em breve, podem ter sua própria versão digital.

Mas o que serão essas novas moedas? Por quais motivos este processo está acontecendo? O Real Digital será uma criptomoeda? Assista ao vídeo e descubra o que são as CBDCs, as moedas emitidas por bancos centrais.

