Mastercard vai permitir pagamentos e soluções com cripto em toda sua rede

A Mastercard anunciou, na manhã desta segunda-feira, 25, uma parceria com a empresa de criptoativos Bakkt. O objetivo é permitir que todas as empresas que participam da rede da gigante de pagamentos possam oferecer serviços e soluções relacionadas ao mercado de criptomoedas.

A Bakkt é uma plataforma de negociação de criptomoedas criada pela Intercontinental Exchange (ICE), empresa que também é responsável pela Bolsa de Valores de Nova York (NYSE). A Bakkt tem entre seus principais produtos os contratos de opções e futuros de bitcoin, além de serviços de custódia e outros.

Em comunicado, as empresas afirmam que "através do poder da rede Mastercard e da confiável plataforma de ativos digitais da Bakkt, os parceiros Mastercard poderão oferecer soluções com criptomoedas" e que "isso inclui a capacidade de os consumidores comprarem, venderem e manterem ativos digitais por meio de carteiras de custódia com a plataforma Bakkt e emissão simplificada de cartões de débito e crédito com criptos".

“A Mastercard está comprometida em oferecer uma ampla gama de soluções de pagamento que oferecem mais liberdade de escolha, maior valor e impacto todos os dias”, disse Sherri Haymond, vice-presidente executiva de Parcerias Digitais da Mastercard. “Junto com a Bakkt e com base em nossa abordagem baseada em princípios para a inovação, não apenas capacitaremos nossos parceiros para oferecer uma combinação dinâmica de opções de ativos digitais, mas também fornecer experiências de consumo diferenciadas e relevantes”.

Consumidores ao redor do mundo continuam buscando ativos digitais como uma opção para compras diárias. Na pesquisa "Bakkt US Consumer Crypto Survey", de 2.000 consumidores dos EUA que foram entrevistados, quase metade (48%) relatou comprar criptomoedas no primeiro semestre de 2021, enquanto 32% dos que não o fizeram estão muito ou pouco interessados em fazê-lo antes do fim do ano.

Já de acordo com o "Índice de Novos Pagamentos" da Mastercard, 77% dos millennials entrevistados afirmaram que estão interessados em aprender mais sobre criptomoedas, com 75% deles dizendo que usariam as criptomoedas se as entendessem melhor.

“Estamos extremamente entusiasmados com a parceria com a Mastercard para levar serviços com criptomoedas a milhões de consumidores”, disse Nancy Gordon, da Bakkt. “Como marcas e comerciantes procuram atrair consumidores mais jovens e suas preferências de transação, essas novas ofertas representam uma oportunidade única para satisfazer a demanda crescente por criptomoedas, pagamento e flexibilidade de recompensas”.

A parceria entre as duas empresas revela o compromisso de ambas com o ecossistema cripto. No caso da Mastercard, a iniciativa se soma à outras ligadas ao setor, como a aquisição da empresa de dados de blockchain CipherTrace, parcerias com grandes playersdo mercado cripto, criação de plataformas para testar e oferecer suporte a moedas digitais de bancos centrais (CBDCs) e muito mais.

A adoção do mercado cripto por gigantes de pagamento como Visa e Mastercard, que somam bilhões de clientes e uma rede de lojistas global, é fundamental para o aumento da adoção dos criptoativos e um passo importante para impulsionar o setor.

