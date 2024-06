Liquidez no mercado de criptomoedas meme atinge maior nível da história

O segmento de criptomoedas meme atingiu nesta semana o seu maior nível de liquidez da história, segundo dados divulgados pela empresa de análises Kaiko. O recorde reforça o interesse crescente de investidores nesse mercado, com mais aportes de capital em diversos projetos.

O levantamento aponta ainda que as principais criptomoedas meme do mercado - dogecoin, shiba inu, pepe, wif, bonk, grok, babydoge, floki, meme, HarryPotterObamaSonic10Inu e HarryPotterObamaSonic - somaram uma liquidez de US$ 128 milhões, com tendência de alta.

A liquidez nesses ativos é importante porque dá mais segurança para os investidores, reduzindo o risco de que eles não conseguirão vender seus ativos para realizar lucros ou reduzir perdas. Na prática, ela leva em conta tanto a demanda de compra quanto a oferta de venda desses ativos.

O crescimento da liquidez significa que o maior preço de compra e o menor de venda está com uma diferença menor. Segundo a Kaiko, a diferença entre esses dois valores segue alta mesmo com o crescimento da liquidez, indicando que os riscos de investir nesse segmento continuam elevados.

"Isto sugere que, embora mais formadores de mercado estejam se aventurando a fornecer liquidez para esses tokens, eles ainda são considerados arriscados devido à sua alta volatilidade", explica a empresa de análises.

A avaliação da Kaiko é que uma parte do crescimento da liquidez está ligada a uma valorização de preço de projetos importantes. Ao mesmo tempo, outra parte está ligada à emissão de mais unidades de outras criptomoedas meme, facilitando o aumentando de liquidez ao depreciar os ativos.

As chamadas criptomoedas meme, ou memecoins, voltaram a disparar em 2024, apoiadas em um maior apetite por risco entre os investidores e por uma explosão de projetos lançados no blockchain Solana, que se tornou um dos principais ecossistemas para esse tipo de ativo.

Em geral, as memecoins são criticas devido à falta de valor intrínseco nos projetos, com seus criadores se apoiando em assuntos populares no momento para atrair investidores.