Criptomoedas meme foram "narrativa cripto mais lucrativa" do 1º trimestre, mostra pesquisa

O segmento da chamadas criptomoedas meme emergiu como a narrativa mais lucrativa do mercado cripto em 2024 até o momento. É o que revelou um relatório divulgado nesta semana pela plataforma de inteligência de mercado CoinGecko, que analisou quais áreas do mundo dos criptoativos mais valorizaram no primeiro trimestre do ano.

De acordo com o relatório, as "memecoins" - como também são conhecidas - registraram os maiores retornos, com média de 1.312,6%, entre os principais tokens por capitalização de mercado. Além disso, memecoins que foram lançadas em março entraram para a lista das 10 maiores criptomoedas meme por valor de mercado até o final do trimestre.

Na divisão por ativos, a BRETT registrou os maiores retornos, com 7.727,6% até o final do trimestre, seguida pela Dogwifhat, que teve um crescimento de 2.721,2% desde o início do ano após viralizar durante o frenesi das memecoins que foram criadas no blockchain Solana.

O analista da CoinGecko Lim Yu Qian disse que "notavelmente, a narrativa das memecoins foi 4,6 vezes mais lucrativa que a próxima narrativa cripto mais rentável, de ativos reais tokenizados (RWA), e 33,3 vezes mais lucrativa que as narrativas de projetos de segunda camada, com os menores retornos no primeiro trimestre deste ano".

No momento, a capitalização de mercado total do setor de criptomoedas meme é de US$60,93 bilhões, representando aproximadamente 2,32% da capitalização total do mercado cripto, de acordo com dados da CoinGecko. Apesar da cifra ser pequena, ela representa um aumento de 176,9% em relação ao trimestre anterior.

Além disso, o valor supera a capitalização de mercado de muitos setores principais com capital significativo e envolvimento institucional, como redes de infraestrutura física descentralizadas (DePINs), com US$29,98 bilhões, redes de segunda camada, com US$32,39 bilhões, projetos de Zero Proof Knowledge, com US$18 bilhões, e ativos do mundo real (RWAs), com US$8,5 bilhões.

Disparada das memecoins

O bom desempenho das memecoins ocorreu na esteira do crescente interesse dos investidores. Segundo dados do Google, o termo “memecoins” está sendo pesquisado mais do que nunca em todo o mundo. O interesse global pelo termo “memecoin” atingiu o maior nível de popularidade desde o pico de interesse em novembro de 2023, o maior já registrado.

O crescente interesse no segmento de memecoins também é refletido em volumes de transação maiores, uma base de usuários em crescimento e comunidades mais ativas robustas. Por outro lado, as criptomoedas meme são conhecidas pela alta volatilidade, o que significa que as valorizações observadas no primeiro trimestre podem ser rapidamente revertidas nos próximos meses.

Além disso, muitos projetos são criticados pela falta de valor intrínseco, apoiando-se exclusivamente na popularidade de memes para atrair investidores. Outros projetos também acabaram sendo revelados como golpes, que enganaram investidores e resultaram em perdas significativas, indicando o cuidado necessário ao investir nesses ativos.

