Ledger planeja IPO nos EUA e mira valor de US$ 4 bilhões

A Ledger, uma das principais empresas na área de armazenamento de criptomoedas, planeja realizar um IPO (oferta pública inicial de ações) nos Estados Unidos ainda neste ano. A informação foi divulgada pelo jornal Financial Times nesta sexta-feira, 23, citando fontes com conhecimento sobre a operação.

De acordo com as fontes, a operação pode ocorrer já no início de 2026, mas os planos da empresa ainda não foram finalizados e podem passar por mudanças nas próximas semanas. O Goldman Sachs, o Barclays e o Jefferies estão entre os conselheiros para a operação.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Tenha acesso a carteiras recomendadas por especialistas com rebalanceamento mensal automático. Clique aqui para abrir sua conta gratuita

A Ledger acredita que teria potencial para atingir um valor de mercado na casa dos US$ 4 bilhões com a operação. Se for bem-sucedida, a cifra representaria uma valorização duas vezes maior que a obtida em 2023, quando ela realizou uma rodada de captação de investimentos.

Fundada em 2014 na França, a Ledger se consolidou como a principal fornecedora de carteiras físicas para o armazenamento de criptomoedas, um tipo de produto conhecido no mercado como cold wallet. Em 2025, a empresa reportou que sua receita triplicou na comparação com 2024.

Apesar da sua origem europeia, Pascal Gauthier, CEO da empresa, disse em novembro ao Financial Times que a companhia não pretendia abrir capital no continente: "O dinheiro para cripto está em Nova York hoje. Não está em nenhum outro lugar do mundo, e certamente não está na Europa."

Onda de IPOs em cripto

Se o IPO da Ledger realmente ocorrer, a operação vai se somar a uma onda de abertura de capital por empresas do mercado de criptomoedas iniciada em 2025. Até o momento, todas as companhias realizaram as suas operações no mercado dos Estados Unidos, identificando um apetite de investidores.

Entre as operações, estão os IPOs da Circle, emissora da stablecoin pareada ao dólar USDC, das corretoras de criptomoedas Gemini e Bullish e, já em 2026, da empresa de custódia de criptomoedas BitGo. Após a estreia na última quinta-feira, 22, a companhia arrecadou US$ 212 milhões.

A corretora cripto da Coreia do Sul Upbit também avalia realizar um IPO nos Estados Unidos neste ano, assim como a gigante do setor Consensys. Na contramão de outras grandes empresas do mercado de criptomoeda, a corretora Bitpanda recentemente começou a analisar a possibilidade de realizar uma abertura de capital na Alemanha.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | TikTok