Future of Money
BitcoinEthereumCriptomoedasDrexBlockchain

Citi eleva previsão do preço do bitcoin em 38% após alta recente

Banco revisou os preços alvos do BTC e do ether, projetando um forte fluxo de capital para os ETFs das duas criptomoedas

Ricardo Bomfim
Ricardo Bomfim

Editor do Future of Money

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 16h57.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreBitcoin
Saiba mais

O banco norte-americano, Citi, elevou seu preço-alvo para o bitcoin de US$ 82 mil para US$ 113 mil em 12 meses, o que corresponde a um aumento de 38% na projeção. A revisão se baseia em três fatores: atividade em cripto, cenário macroeconômico e fluxo de capital para os fundos negociados em bolsa (ETFs) das criptomoedas.

Para chegar ao preço previsto pelo banco, o bitcoin precisaria subir 33,2% dos níveis atuais, uma vez que a criptomoeda é negociada hoje a US$ 84.836.

No relatório assinado pelo estrategista Alex Saunders, o Citi também revisou suas projeções para o ether, moeda digital da rede Ethereum e segunda maior criptomoeda do mundo em valor de mercado. O Citi agora tem um alvo de 12 meses de US$ 3.028 para o ether, contra US$ 2.240 anteriormente. Essa previsão representa um upside de 12% a partir do preço atual.

Razões para a revisão nos preços-alvo de bitcoin e ether

O início da alta das criptomoedas, segundo o banco, veio com o fortalecimento da tese do "debasement trade", segundo a qual o investidor deve buscar ativos resistentes à inflação diante do aumento da dívida pública e da emissão de dinheiro pelos bancos centrais. Isso aconteceu quando o Tesouro dos Estados Unidos anunciou um plano para dobrar o valor das suas operações de recompras de títulos de US$ 2 bilhões para US$ 4 bilhões.

Junto com isso, a equipe de análise do Citi lembra que as iniciativas regulatórias da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês) e da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) ajudaram as criptomoedas a retomarem níveis técnicos importantes.

"Os fluxos dos ETFs voltaram, conforme os preços romperam as médias móveis de 200 dias. Agora, nós assumimos US$ 5 bilhões como o cenário-base para os fluxos nos próximos 12 meses, ante expectativa de estabilidade, dado o sentimento positivo", diz o relatório.

O research aponta que a rejeição do projeto de lei de regulamentação dos criptoativos dos EUA, Clarity Act, reduziu o espaço para uma lei de estrutura do mercado, mas levou a anúncios regulatórios da SEC que mitigaram o sentimento negativo entre os investidores cripto.

"Uma legislação mais durável provavelmente traria maior clareza política do que uma regulação vinda de uma agência, mas o setor adotou a estratégia de construir agora como um projeto-piloto e de criar uma posição consolidada que seria difícil de desmantelar", avalia o Citi.

Projeções de cenário-base, pessimista e otimista

O banco projeta três cenários a partir de agora para o bitcoin e para o ether.

No cenário base, a maior adoção cripto leva a um aumento de 20% nas bases de usuários das duas moedas digitais, o que se soma a fatores macroeconômicos e um fluxo de US$ 5 bilhões para os ETFs de bitcoin e de US$ 1 bilhão para os ETFs de ether para chegar aos preços-alvo de US$ 113.416 do BTC e de US$ 3.028 do ETH.

Já no cenário pessimista, um crescimento mais conservador na base de usuários, junto com fatores macro recessivos e uma retirada líquida de US$ 10 bilhões dos ETFs de bitcoin e de US$ 1 bilhão nos ETFs de ether levaria o BTC a US$ 43.130 e o ETH a US$ 1.157.

Por fim, no cenário otimista, um crescimento agressivo na base de usuários, melhora expressiva no ambiente macroeconômicos e uma demanda de US$ 15 bilhões nos ETFs de bitcoin e de US$ 3 bilhões nos ETFs de ether impulsionariam o preço do BTC a US$ 150.680 e o do ETH a US$ 4.244.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube  Tik Tok

Leia mais

Acompanhe tudo sobre:BitcoinEthereumCiti

Mais de Future of Money

Bitget: nem 1% de valor roubado foi congelado e normalização levará mais 24h

Bitcoin cai com juros dos títulos do Tesouro dos EUA na máxima desde 2002

Clarity Act ainda tem chance de ser aprovado nos EUA?

Banco dos EUA prevê alta de 670% para criptomoeda

Mais na Exame

Esporte

Ticketmaster vai gerir ingressos do São Paulo em parceria de R$ 140 milhões

Brasil

Em SP, prefeitura de Porto Alegre busca empresas para executar pacote de obras de R$ 7 bilhões

Inteligência Artificial

O que guias da OpenAI e pesquisas da Microsoft ensinam sobre usar IA com mais critério

Carreira

A IA leva executivos de finanças de volta para a sala de aula — e a Saint Paul é a aposta certa