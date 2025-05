JPMorgan vai oferecer bitcoin para clientes, mas CEO diz que 'não é fã' da criptomoeda

Jamie Dimon, CEO do JPMorgan, anunciou nesta segunda-feira, 19, que o maior banco do mundo também se rendeu ao bitcoin. O executivo revelou que os clientes da instituição poderão "em breve" comprar a criptomoeda pela sua plataforma, mas manteve as suas críticas ao ativo.

O anúncio foi compartilhado durante o Investor Day do banco. Dimon não informou quando, exatamente, os clientes poderão ter acesso a investimentos na plataforma, mas afirmou que o banco decidiu reverter a sua política de proibir o acesso a esse tipo de produto.

Por outro lado, o executivo disse que o JPMorgan ainda não pretende realizar a custódia das unidades de bitcoin adquiridas. Mesmo com o avanço importante, Dimon reforçou as suas críticas ao ativo e disse que "não é um fã" do bitcoin, associando a moeda a atividades ilegais.

Críticas a blockchains

Dimon afirmou ainda que a tecnologia blockchain é menos importante que o divulgado pelos seus defensores, apesar do JPMorgan seguir desenvolvendo uma série de projetos em seu blockchain próprio. Para o executivo, os custos em torno da tecnologia ainda não geraram bons resultados.

"Nós estamos falando sobre blockchain por 12 ou 15 anos. Nós estamos gastando muito com isso. E ele não é tão importante quanto os outros querem que pensemos", argumentou o CEO do JPMorgan. Mesmo assim, ele não deu sinais de que o banco pretende encerrar seus projetos.

Em janeiro deste ano, Dimon disse que o bitcoin "não tem nenhum valor intrínseco" e que ele era "majoritariamente usado por traficantes sexuais, para lavagem de dinheiro e para golpes cibernéticos. Então eu não sou otimista sobre o bitcoin". Anteriormente, ele comparou o ativo a uma "pedra de estimação".

A posição do executivo chama atenção por contrastar com a própria visão de analistas do JPMorgan. Há poucos dias, analistas compartilharam um relatório afirmando que o bitcoin vai voltar a disparar e superar o ouro ao longo do segundo semestre.

Apesar da resistência de Jamie Dimon em relação às criptomoedas, o anúncio marca mais um avanço na institucionalização do ativo. Grandes instituições financeiras, como a BlackRock, já oferecem a criptomoeda para seus clientes. No Brasil, o BTG Pactual, Itaú e o Inter estão entre os bancos que também permitem o investimento.

