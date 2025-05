JPMorgan anuncia 1ª transação com títulos do Tesouro tokenizados em blockchain pública

O JPMorgan, uma das maiores instituições financeiras do mundo, anunciou na última quarta-feira, 14, que deu um passo importante na incorporação da tecnologia blockchain em suas operações. A partir de uma parceria com projetos de cripto, o banco concluiu a sua primeira transação com um título tokenizado do Tesouro dos EUA em um blockchain público.

A operação foi possível graças a uma parceria com a Ondo Finance, especializada em tokenização de ativos, e com a Chainlink, que faz uma "ponte" entre informações dentro e fora de redes blockchain. A transação envolveu uma rede de testes da Ondo e a rede própria do banco.

A transação foi realizada por meio do serviço de pagamentos da Kinexys, a rede blockchain própria do JPMorgan e que, até 2024, era conhecida como Onyx. O foco do projeto foi em testar um esquema de "delivery versus payment", ou entrega versus pagamento.

A ideia é que a "entrega" de um ativo ou produto negociado só é realizado após o pagamento do mesmo, usando sistemas digitais programáveis para evitar que a transferência ocorra antes da hora e automatizar o processo. Com isso, operações entre duas partes ganham mais segurança, velocidade e confiabilidade.

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas e com curadoria dos melhores criptoativos para você investir

O JPMorgan caracterizou a operação como um "marco" que demonstra uma "abordagem escalável para o processamento atômico e entre blockchains" na transação de ativos tokenizados. A operação usou uma versão em testes da nova rede da Onda que terá como foco clientes institucionais.

"Isso também marca uma expansão das integrações de liquidação da plataforma Kinexys até o momento, além das redes blockchain totalmente privadas", destacou o banco. O fundo tokenizado usado foi o Ondo Chain's Short-Term U.S. Government Treasuries Fund (OUSG).

Nelli Zaltsman, líder da solução de pagamentos da Kinexys, destacou que "ao conectar de forma segura e criteriosa nossa solução de pagamentos institucionais com infraestruturas externas de blockchain, públicos e privados, de forma integrada, podemos oferecer aos nossos clientes e ao ecossistema financeiro em geral uma gama mais ampla de benefícios e soluções escaláveis ​​para a liquidação de transações".

"A solução multiblockchains demonstrada é uma prova do que pode ser alcançado por meio de uma forte colaboração entre diversos segmentos do ecossistema Web3, e temos o prazer de ter trabalhado com a Ondo e a Chainlink para concretizar esta transação como a primeira na rede de testes da Ondo Chain", comentou.