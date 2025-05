Strategy anuncia investimento de US$ 765 milhões em bitcoin e ultrapassa 575 mil unidades

A Strategy, antiga MicroStrategy, anunciou nesta segunda-feira, 19, que realizou uma nova compra de unidades de bitcoin. Ao todo, a empresa investiu US$ 764 milhões na aquisição, ultrapassando pela primeira vez a marca de 575 mil unidades da criptomoeda sob seu controle.

De acordo com informações divulgadas pela companhia, as compras ocorreram entre 12 e 18 de maio, com um preço médio por unidade de US$ 103,4 mil. A operação resultou na aquisição de 7,3 mil unidades da criptomoeda, elevando o total para 576 mil unidades.

Com isso, as reservas de bitcoin da Strategy são avaliadas agora em mais de US$ 59 bilhões. O custo total das compras está em US$ 40 bilhões, indicando um lucro potencial de US$ 19 bilhões com a estratégia. O preço médio por unidade está em US$ 69,7 mil.

No momento, a Strategy soma 2,7% de todas as unidades da criptomoeda e reforçou a sua posição como maior detentora institucional do ativo. As compras ocorreram mesmo em meio à disparada recente do bitcoin, que voltou a ultrapassar os US$ 100 mil e pode bater novos recordes.

Ainda de acordo com a empresa, a compra utilizou recursos obtidos a partir de uma oferta secundária das suas ações ordinárias e preferenciais. Na semana passada, a Strategy reuniu US$ 705 milhões com as ofertas. E a companhia já sinalizou que pretende repetir a estratégia.

Ao todo, ela ainda conta com US$ 39 bilhões em ações que podem ser ofertadas para o mercado. A companhia anunciou recentemente que pretende investir US$ 84 bilhões em compras da criptomoeda até o ano de 2027 com recursos obtidos via ofertas de ações e de títulos de dívida.

O valor é o dobro do anunciado inicialmente pela empresa, indicando o forte comprometimento da companhia com o bitcoin. Mais da metade das unidades que a Strategy possui foram adquiridas nos últimos seis meses, quando a empresa chegou a ter uma sequência de mais de 12 compras semanais consecutivas.

As compras pela Strategy são consideradas um elemento importante para a composição da pressão de compra em torno do bitcoin, ajudando a aumentar a demanda pelo ativo e a sua valorização de preço.

