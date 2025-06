JPMorgan registra nome de criptomoeda e reforça rumores sobre criação de 'dólar digital'

O JPMorgan registrou na última segunda-feira, 16, uma nova marca, a JPMD. Segundo o próprio banco, o nome está associado a diferentes atividades envolvendo criptomoedas, o que reforçou rumores no mercado de que a empresa pode lançar um ativo digital próprio.

Atualmente, o banco já conta com uma rede blockchain própria, a Kinexys, que é usada em diferentes operações envolvendo ativos digitais. A instituição chegou a divulgar um token próprio, a JPM Coin, pareado ao dólar, mas compartilhou poucas informações sobre o projeto desde 2023.

Segundo a empresa, a JPM Coin foi substituída pelo Kinexys Digital Payments, que permite que os usuários realizem pagamentos e transferências transfronteiriças usando ativos digitais. Desde então, as menções a uma criptomoeda própria ou à paridade com o dólar foram abandonadas pelo banco.

JPMD e dólar digital

Agora, a possibilidade do banco criar uma cripto própria voltou a ser discutida no mercado. De acordo com o registro submetido às autoridades dos Estados Unidos, a JPMD vai englobar serviços de negociação, troca, transferência e pagamentos com ativos digitais.

Há menção, ainda, de serviços de emissão de ativos digitais, processamento de pagamentos, serviços de corretagem usando blockchain, um site próprio para o projeto e movimentações internacionais. Não há menções específicas a uma stablecoin no pedido.

Entretanto, o "D" da marca foi associado por investidores ao dólar, reforçando especulações de que o JPMorgan pretende criar uma nova criptomoeda pareada à moeda norte-americana. Atualmente, as principais stablecoins do mercado são pareadas ao dólar.

Informações recentes do Wall Street Journal apontam que o JPMorgan está em discussões com um grupo de instituições financeiras, incluindo o Bank of America e o Citigroup, sobre a possibilidade de criação de uma stablecoin conjunta pareada ao dólar.

Nesse caso, porém, é pouco provável que o ativo seja nomeado como JPMD, já que a marca faria referência apenas ao banco. O interesse de instituições financeiras por stablecoins disparou em 2025, refletindo a potencial criação de uma regulamentação específica para esses ativos nos Estados Unidos.

