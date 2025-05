JPMorgan, Citi e Bank of America avaliam criar 'dólar digital' próprio

Um grupo que reúne alguns dos maiores bancos dos Estados Unidos e do mundo está avaliando a possibilidade de criar uma criptomoeda própria pareada ao dólar. O projeto ganhou força devido ao avanço na regulação desses ativos, que são conhecidos como stablecoins.

De acordo com informações do Wall Street Journal, o grupo seria formado por JPMorgan, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo e por outros bancos relevantes no mercado americano. A informação ainda não foi confirmada ou negada pelas instituições.

O grupo também reúne fintechs e empresas da área de meios de pagamento, indicando um possível caso de uso para a stablecoin em análise. O projeto chama a atenção por ir além da criação de uma criptomoeda pareada ao dólar específica de um banco, como tem ocorrido até agora.

As informações do Wall Street Journal indicam que as conversas entre as empresas estão em uma fase preliminar, e a composição do grupo pode mudar. Os planos em torno do "dólar digital" também estão sujeitos a mudanças, dependendo do que for definido pelas instituições.

Apesar do caráter ainda embrionário do projeto, a iniciativa chama a atenção por reunir instituições relevantes do mercado financeiro global. O caso mostra, ainda, como agentes institucionais intensificaram o foco o em torno das stablecoins e de seus potenciais casos de uso.

O movimento ocorre em meio ao avanço da regulação dessa classe de ativos nos Estados Unidos. O Senado americano deu passos importantes na análise do projeto de lei GENIUS Act, que vai estabelecer as regras específicas para o segmento e para empresas interessadas.

O projeto tem sido defendido pelo próprio governo do presidente Donald Trump. A expectativa da administração é que o conjunto de regras seja aprovado e sancionado or Trump ainda em 2025, e o apoio do político deve ajudar a acelerar a tramitação no Legislativo.

Após a aprovação no Senado, o projeto ainda precisará ser analisado e votado pela Câmara do país antes de ser sancionado por Trump. O presidente afirmou que as stablecoins têm potencial para ajudar a proteger e expandir a hegemonia do dólar como principal moeda para trocas internacionais.

