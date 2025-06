Criptomoedas já são segunda maior fonte de riqueza para Trump; veja os valores

As criptomoedas foram a segunda maior fonte de riqueza para Donald Trump em 2024, ajudando o presidente dos Estados Unidos a expandir sua fortuna bilionária. Novos dados divulgados pelo político mostram que os ativos digitais têm tido um espaço cada vez maior no portfólio do empresário.

De acordo com documentos enviados para uma entidade reguladora dos Estados Unidos, Trump obteve mais de US$ 58 milhões com projetos envolvendo o mundo cripto em 2024. As cifras para 2025 ainda não foram divulgadas oficialmente, mas projeções indicam ganhos ainda maiores.

Os documentos mostram que a maior parte dos ganhos no ano passado ocorreu após a venda de unidades do WFLI, um token do World Liberty Financial. O projeto é apoiado oficialmente por Trump e seus filhos e foi lançado em 2024, se aproveitando da ligação com o político para atrair investidores.

As criptomoedas perderam apenas para os ganhos de Trump com seus negócios no setor de hospedagem e eventos. O presidente acumulou US$ 418 milhões em receita com seus campos de golfe, mensalidades de clubes e operações de hotéis, liderando com folga na lista de empreendimentos do empresário.

Até o momento, o ano de 2025 deve ser ainda mais lucrativo para o presidente dos Estados Unidos. Trump e seus sócios obtiveram ao menos US$ 390 milhões com uma nova venda de tokens do World Liberty Financial. E o político lançou outros projetos no mundo cripto.

O principal é a criptomoeda meme TRUMP, que foi oficialmente apoiada e divulgada pelo presidente. Atualmente, o ativo conta com uma capitalização de mercado de cerca de US$ 10 bilhões. Trump e seus sócios no negócio contam com cerca de 80% dos tokens do projeto, mas ainda não venderam os ativos para realizar lucros.

Até quando você vai deixar de investir em crypto? Abra sua conta na Mynt e explore novas formas de investir sem medo. Clique aqui para desbloquear seu mundo crypto

Além disso, o presidente licenciou sua imagem nos últimos anos para o lançamento de coleções oficiais de NFTs (tokens não-fungíveis). O político tem direito a receber royalties pelas vendas dos colecionáveis digitais, mas os valores não são tão expressivos quanto os de outros projetos, rondando os US$ 11 milhões em 2024.

A crescente fatia das criptomoedas no patrimônio de Trump reflete uma intensa aproximação do político com o setor. Por outro lado, a relação tem gerado críticas nos Estados Unidos, em especial da oposição, com temores de possíveis conflitos de interesse que impactem na criação de regulamentações específicas para o segmento. O tema é uma das prioridades do governo Trump para 2025.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok