Israel congela mais 100 contas em corretora de criptomoedas por ligação com terroristas

As autoridades de Israel intensificaram nos últimos dias uma operação para congelar contas em corretoras de criptomoedas acusadas de estar sendo usadas por organizações terroristas, em especial o Hamas. O movimento começou após um ataque do grupo no último dia 7 de outubro.

De acordo com o jornal Financial Times, até agora mais de 100 contas na exchange Binance já tiveram seus fundos congelados. No momento, as autoridades israelenses estão estudando dados de mais 200 contas que também podem ser congeladas, a maioria na Binance.

Até o momento, ainda não foi informado qual é o valor total contido nessas contas. Também nesta semana, a empresa Tether anunciou que congelou mais de R$ 4,2 bilhões em criptomoedas ligadas às guerras em Israel e Ucrânia, além de outros crimes cibernéticos em diversos países, incluindo o Brasil.

A Binance reportou para o Financial Times que tem trabalhado com as autoridades de Israel para coibir práticas de financiamento de terrorismo entre os usuários da exchange. Segundo a empresa, foi bloqueado um "número pequeno" de contas da plataforma até o momento.

"Como sempre, a Binance segue regras de sanções reconhecidas internacionalmente, bloqueando o pequeno número de contas vinculadas a fundos ilícitos. Desejamos um fim rápido e pacífico para o conflito e a segurança de todos os civis inocentes", afirmou a empresa em um comunicado.

Congelamento de carteiras

Logo após o ataque do Hamas, e em meio à intensificação dos ataques de Israel na Faixa de Gaza, a polícia israelense reportou em 10 de outubro uma operação para o congelamento de contas em corretoras de criptomoedas que estariam ligadas ao grupo. Na época, as autoridades não informaram nem a quantidade de carteiras congeladas nem o total bloqueado.

A divisão de crimes cibernéticos da polícia de Israel realizou uma operação em parceria com agências de inteligência e a própria Binance tendo as contas na corretora como alvo. Ainda segundo a polícia, todos os fundos confiscados serão destinado para o Tesouro Nacional israelense.

Desde 2021, Israel tem realizado e divulgado uma série de operações policiais envolvendo contas na Binance que estariam ligadas a grupos terroristas, com foco no financiamento de atividades por meio de criptoativos. No total, 190 foram congeladas desde então.

