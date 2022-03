Ucrânia usa doações em criptomoedas para sobrevivência, diz vice-ministro

O vice-ministro da Transformação Digital da Ucrânia, Alex Bornyakov, revelou nesta sexta-feira, 11, como as doações em criptomoedas recebidas pelo país estão sendo gastas.

Encaminhado para o exército ucraniano, surpreendentemente, o valor não foi gasto em armas para combater o exército russo. Ao invés disso, foram comprados, principalmente, itens de defesa e sobrevivência:

“Os criptoativos provaram ser extremamente úteis na facilitação dos fluxos de envio de dinheiro para as Forças Armadas da Ucrânia. Muito obrigado a todos que doaram para o Crypto Fund of Ukraine”, disse Bornyakov, completando que “cada capacete e colete comprado por meio de doações de criptomoedas está salvando a vida de soldados ucranianos”.

