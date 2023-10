Israel congela contas ligadas ao Hamas em corretora de criptomoedas

A polícia de Israel realizou nesta terça-feira, 10, uma operação que envolveu o congelamento de contas na corretora de criptomoedas Binance que estariam ligadas a grupos terroristas, incluindo o Hamas. O movimento ocorreu após uma série de ataques do grupo em território israelense desde o último final de semana.

A informação foi divulgada pelo jornal local Calcalist, citando um comunicado enviado pela polícia de Israel. Conforme o embate entre o Hamas e o exército israelense evoluiu para um conflito intenso nos últimos dias, as forças israelenses também realizam operações para sufocar economicamente o adversário.

Com isso, a divisão de crimes cibernéticos da polícia de Israel realizou uma operação em parceria com agências de inteligência e a própria Binance tendo as contas na corretora como alvo. Ainda segundo a polícia, todos os fundos confiscados serão destinado para o Tesouro Nacional israelense.

Até o momento, as autoridades do país não informaram quanto foi apreendido, quantas contas foram congeladas e como as contas, e a a aparente ligação com o Hamas, foram identificadas. Desde 2021, Israel tem realizado uma série de operações envolvendo contas na Binance que estariam ligadas a grupos terroristas. No total, 190 já foram congeladas desde então.

Também nesta semana, empresas e comunidades do setor de criptoativos que operam em Israel anunciaram o lançamento de um fundo de auxílio para israelenses que tenham sido afetados de alguma forma pelos ataques recentes do Hamas e necessitem de ajuda humanitária.

Comece seu portfólio de criptomoedas. A Mynt é uma empresa BTG Pactual para você comprar e vender crypto com segurança e atendimento 24 horas. Abra agora sua conta e desbloqueie seu mundo crypto.

Perguntas frequentes sobre o conflito Israel-Hamas

Por que o Hamas atacou Israel?

O grupo terrorista Hamas lançou a "Operação Al-Aqsa Flood" para defender a mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém, palco de tensões entre palestinos e israelenses.

Hamas é terrorista?

Países como Estados Unidos, Reino Unido, Japão, Austrália e nações da União Europeia, apontam que o Hamas é uma organização terrorista.

Quem é o chefe do Hamas?

Ismail Haniyeh lidera o Hamas desde 2017 e reside em Doha, Catar, desde 2020 devido às restrições de saída e entrada em Gaza, que enfrenta bloqueios em suas fronteiras tanto com Israel quanto com o Egito.

O que o Hamas defende?

Na sua Carta de Princípios de 1988, o Hamas declarou que a Palestina é uma terra islâmica e não reconhece a existência do Estado de Israel.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok