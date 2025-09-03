Investidores mais antigos do bitcoin ignoram queda e seguem acumulando criptomoeda

Apesar de vendas recentes de bitcoins parados há anos terem chamado a atenção do mercado, a maior parte dos investidores mais antigos da criptomoeda segue acumulando unidades do ativo. É o que aponta um levantamento divulgado pela empresa Glassnode nesta semana, focado em entender o comportamento das diferentes categorias de investidores.

A Glassnode realizou a análise a partir de uma divisão pelo tempo em que as unidades da criptomoeda estavam paradas. Pela divisão, os investidores mais antigos são os que não movimentam os ativos obtidos pelo menos há sete anos. E a empresa descobriu que essa categoria atingiu a maior participação entre os detentores do ativo desde 2019.

Atualmente, esse grupo é dono de 8,1% de todas as unidades disponíveis de bitcoin. O crescimento indica que as vendas têm se concentrado em investidores mais recentes e de médio prazo, apesar das vendas de unidades mais antigas atraírem mais interesse e especulações. Com isso, a categoria segue acumulando ativos.

A tendência se confirma ainda mais na categoria de investidores que acumulam unidades de bitcoin há mais de 10 anos. Nesse caso, o grupo controla cerca de 17% de todas as unidades disponíveis da criptomoeda, e o número também cresceu nas últimas semanas.

Ao mesmo tempo, investidores com unidades paradas entre sete e cinco anos tiveram uma redução de participação, caindo de 10% no início de 2023 para apenas 5%. A maior parte desses ativos foi adquirida entre 2019 e 2020, quando a criptomoeda era negociada na casa dos US$ 3 mil.

Para a Glassnode, essa é a categoria que realmente está realizando lucros agora e vendendo montantes mais consideráveis de bitcoin, aproveitando a alta do ativo neste ano. Com isso, eles têm contribuído para a pressão de venda em torno da criptomoeda.

Comece seu portfólio de criptomoedas. A Mynt é uma empresa BTG Pactual para você comprar e vender crypto com segurança e atendimento 24 horas. Abra agora sua conta e desbloqueie seu mundo crypto

A empresa afirma que algumas unidades antigas da criptomoeda realmente estão sendo vendidas, mas a narrativa de que boa parte dos antigos investidores estaria realizando lucros e abandonando o projeto está incorreta. Na verdade, a maioria segue acumulando o ativo.

Ao mesmo tempo, quem realmente está se desfazendo mais intensamente da criptomoeda são os investidores de médio prazo. Ou seja, essa seria a principal categoria que tem contribuído para a queda recente mais intensa do bitcoin.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok