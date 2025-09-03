Future of Money

Bitcoin hoje: criptomoeda sobe para US$ 111 mil, mas é pressionada pelo fortalecimento do dólar

Após despencar para US$ 107 mil, bitcoin retorna para os US$ 111 mil, mas ainda tem perspectivas negativas por parte de especialistas

Mariana Maria Silva
Editora do Future of Money

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 10h37.

Última atualização em 3 de setembro de 2025 às 10h52.

Nesta quarta-feira, 3, o bitcoin retorna para o patamar de US$ 111 mil após ter despencado para US$ 107 mil ao longo da semana. Apesar da alta, as perspectivas de especialistas ainda são negativas para a maior criptomoeda do mundo, que teve queda expressiva após bater um recorde de preço de US$ 124 mil em agosto.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 111.779, com alta de 0,8% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. A criptomoeda ainda acumula queda de 2,6% nos últimos trinta dias.

"Os mercados globais enfrentaram volatilidade, impulsionada pela escalada das preocupações fiscais e pela contínua desaceleração da atividade manufatureira nos Estados Unidos, o que pesou o sentimento dos investidores. Agora, as atenções se voltam para os próximos dados de serviços na Europa e de emprego nos EUA, que serão cruciais para moldar as expectativas em relação à política monetária do Federal Reserve. Além disso, o dólar se fortaleceu, especialmente frente ao iene e à libra, enquanto o petróleo manteve-se estável. Já o ouro disparou para US$ 3.546,99, atingindo uma nova máxima histórica", disse André Franco, CEO da Boost Research.

"O bitcoin, por sua vez, cotado na região dos US$ 111 mil, apresenta no curto prazo, uma perspectiva neutra a levemente negativa, já que o fortalecimento do dólar e os rendimentos elevados dos títulos de longo prazo atuam como fatores de pressão sobre o bitcoin, reduzindo seu apelo como ativo alternativo de refúgio", acrescentou.

"Por outro lado, o novo recorde do ouro e o clima de incerteza fiscal podem atrair parte dos fluxos para o mercado cripto, como alternativa de diversificação. O bitcoin tende a oscilar dentro da faixa entre US$ 110 mil e US$ 112 mil, enquanto aguarda sinais mais claros dos próximos dados macroeconômicos e da postura oficial do Fed", concluiu o especialista.

Acompanhe tudo sobre:BitcoinCriptomoedasCriptoativosFinanças

