Investidor vende bitcoins parados há 7 anos e usa lucro para comprar R$ 1,4 bilhão em Ethereum

Um investidor anônimo surpreendeu o mercado nesta semana após vender US$ 642 milhões (R$ 3,4 bilhões, na cotação atual) em unidades de bitcoin paradas há sete anos e usar o lucro expressivo para realizar um investimento no ether. O movimento ocorre após a disparada recente da criptomoeda da Ethereum.

As ações do investidor foram identificadas pela empresa de monitoramento de blockchains LookOnChain. A investigação indica que a figura anônima obteve pouco mais de 100 mil unidades de bitcoin em 2018. Ele deixou os ativos parados desde então, acumulando um lucro potencial expressivo devido à disparada da criptomoeda no período.

Em geral, movimentações de unidades de criptomoedas paradas há muitos anos costumam ser feitas ou para vender os ativos e realizar lucros ou para repassar as unidades para outra carteira digital, de acesso facilitado. Dessa vez, porém, o investidor fugiu do padrão e usou as unidades para investir no ether.

Após vender as unidades de bitcoin, o investidor usou os recursos para comprar US$ 270 milhões (R$ 1,4 bilhão, na cotação atual) em unidades de ether. Além disso, ele também abriu uma posição de US$ 580 milhões no mercado de preços futuros do ativo. A posição é do tipo long, quando há a expectativa de que o ativo valerá mais que o preço atual.

A investigação da LookOnChain indica que a ação nesta semana pode não ter sido isolada. A empresa identificou um padrão recente de diversos endereços de carteiras digitais que estão vendendo unidades de bitcoin e usando os recursos obtidos para investir no ether. Agora, a companhia acredita que todas as carteiras pertencem a esse investidor.

Em todos os casos, as unidades vendidas estavam paradas há muitos anos. Além disso, as compras e vendas ocorreram na Hyperliquid, uma plataforma em blockchain para negociação descentralizada de criptomoedas. Por isso, a LookOnChain acredita que o movimento faz parte de uma "ação coordenada".

Se a investigação da LookOnChain estiver correta, o investidor anônimo seria dono de US$ 9,45 bilhões em unidades de bitcoin. Não está claro, porém, se ele pretende vender todas as unidades, embolsar os lucros e posteriormente realizar os investimentos em ether.

A tecnologia blockchain permite identificar transações e transferências de ativos digitais, assim como os endereços de origem e destino das carteiras envolvidas. Entretanto, essa transparência não fornece, sozinha, informações suficientes para a identificação dos investidores, resultando no anonimato e na dificuldade de prever ações futuras.

