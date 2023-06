88% dos investidores institucionais esperam nova alta de criptomoedas, mostra pesquisa

Uma pesquisa divulgada pela corretora de criptomoedas Binance nesta sexta--feira, 30, mostra que 88% dos investidores institucionais da exchange acreditam que o mercado cripto vai passar por novos ciclos de alta ao longo da próxima década, com um cenário positivo para o setor apoiado em uma adoção crescente.

O levantamento mostra ainda que 63,5% desses investidores esperam que o mercado tenha um desempenho positivo ainda nos próximos 12 meses, mostrando um panorama otimista tanto para o curto quanto para o longo prazo. A pesquisa foi realizada entre 31 de março e 15 de maio, pouco mais de um mês antes do novo ciclo de alta do bitcoin, que superou a casa dos US$ 30 mil.

Para os entrevistados, o desenvolvimento de novos casos de uso práticos para as criptomoedas e uma melhoria na clareza regulatória serão os elementos mais importantes para impulsionar a entrada de usuários e investidores no setor. Eles foram citados por 26,9% e 25,3% dos entrevistados, respectivamente. Apenas 3,4% disseram que preços mais altos vão incentivar a adoção.

Para a Binance, "isso pode indicar que a participação institucional está adotando um horizonte de longo prazo, portanto, sendo menos reativa em relação a ciclos de mercado de curto prazo". A lógica de investimento de longo prazo se baseia na visão de que a adoção de criptos tende a aumentar ano a ano, fazendo com que o setor cresça de forma mais significativa no longo prazo e relevando variações e volatilidade de curto prazo.

Guilherme Nazar, diretor-geral da Binance no Brasil, afirmou que "a adoção de cripto seguiu um caminho inverso ao de outras classes de ativos, começando pelo varejo e crescendo para os investidores institucionais. Instituições perceberam que, ao adotarem cripto, elas ganham vantagem competitiva e atraem novos clientes, principalmente os mais jovens".

A PLATAFORMA CRYPTO BRASILEIRA QUE ACEITA PIX NO DEPÓSITO. Invista em criptomoedas e faça seus depósitos em reais com a segurança do Pix. A Mynt tem atendimento 24 horas, todos os dias; Acredite no poder da economia digital e saia na frente. Abra sua conta com taxa zero.

Alocação e usos

A pesquisa descobriu ainda que 47,1% dos investidores institucionais mantiveram suas alocações em criptomoedas ao longo do último ano, não sendo influenciados por turbulências recentes como falências de empresas do setor e ações de reguladores. Entre os entrevistados, 17,3% reduziram a alocação no mesmo período.

Ao mesmo tempo, 50% dos entrevistados espera aumentar a alocação nos próximos 12 meses, contra 45,7% que pretendem mantê-la e 4,3% que disseram que vão reduzir a exposição a esses ativos digitais. No geral, o bitcoin é mais bem-visto pelos investidores que as criptomoedas em geral.

Entre os entrevistados, 47,3% possuem uma visão mais positiva sobre o bitcoin, contra 33,2% em relação a outras criptomoedas. Além disso, 22,1% têm uma visão negativa sobre as criptomoedas em geral, contra 4,8% que veem o bitcoin de forma mais negativa.

Para 53,9%, o segmento mais importante na alocação de investimentos é o de infraestrutura cripto. Em seguida, estão as tecnologias de blockchain de primeira e segunda camada, citadas por 48,1% e 43,8% dos entrevistados. A inovação de carteiras digitais foi citada como importante por 51% dos investidores.

Questionados sobre as razões para seus investimentos em criptomoedas, 42,8% citaram o potencial de grandes retornos financeiros e 37,5% atribuíram a decisão à exposição de longo prazo a uma "tecnologia emergente".

Catherine Chen, Chefe da Binance VIP e Institucional, afirmou que "as instituições geralmente adotam um horizonte de longo prazo quando entram em um novo mercado, e nossa pesquisa indica que o mesmo ocorre para os criptoativos, considerando a perspectiva positiva dos entrevistados e como eles expressam mais confiança nos casos de uso como impulsionadores da adoção, em vez dos preços".

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok