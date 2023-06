Bitcoin tem melhor semestre em 2 anos e pode subir mais nos próximos meses, diz analista

O bitcoin caminha para o encerramento de um semestre bastante positivo em 2023. A principal criptomoeda subiu mais de 80% no período, que se encerra nesta sexta-feira, 30 de junho.

Saindo de US$ 16.547 em 31 de dezembro de 2022 para os atuais US$ 30.170, o bitcoin chegou a ser cotado até US$ 31.195 na última madrugada, segundo dados do CoinMarketCap.

No entanto, notícias recentes de que a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) pode não aprovar as solicitações de ETFs de gigantes do mercado financeiro como BlackRock e Fidelity assustaram investidores, fazendo com que a cotação do bitcoin chegasse a cair cerca de 2% na última hora.

Apesar de ter chegado a cair abaixo de US$ 30 mil para a faixa dos US$ 29 mil, a principal criptomoeda recuperou o patamar dos US$ 30 mil e agora tenta apagar as perdas.

A tendência, segundo especialistas, ainda é de alta para o bitcoin, que vem se beneficiando das tentativas de aprovação dos ETFs e do fato de permanecer de fora da briga judicial da SEC contra as corretoras Binance e Coinbase pela suposta oferta irregular de valores mobiliários não registrados, que envolvem outras criptomoedas.

“O fornecimento de bitcoin no lucro está em 78%. Geralmente vemos topos do mercado acima de 90%, como foi em 2019, 2021 e 2022. Ainda temos espaço para subir no segundo semestre”, comentou Fernando Pereira, gerente de conteúdo da BitGet.

“O bitcoin vem fazendo uma acumulação na região de US$ 30 mil. Me parece mais uma acumulação de pré-rompimento, para levar o preço para a região de US$ 32 e US$ 34 mil, do que uma formação de reversão”, acrescentou o especialista.

Segundo dados do TradingView, o bitcoin teve o seu melhor semestre desde o segundo semestre de 2020. Este também é o primeiro semestre em que a maior criptomoeda do mundo em valor de mercado fecha no verde desde o fim de 2021.

