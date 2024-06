Investidores de criptomoedas deveriam estar em pânico, diz fundador de fundo

Quinn Thompson, fundador do fundo de investimentos Lekker Capital, afirmou na última quinta-feira, 13, que os investidores de criptomoedas deveriam estar em "pânico". O motivo é um cenário apontado pelo executivo como de baixa liquidez para o mercado cripto, o que tende a prejudicar criptomoedas alternativas ao bitcoin e ao ether.

Em uma publicação no X, antigo Twitter, Thompson comentou que vê um "sério risco de queda em cadeia" no ecossistema cripto, que tende a prejudicar principalmente as chamadas altcoins, criptomoedas alternativas e menores que o bitcoin. Na visão dele, "o mercado perdeu sua capacidade de se recuperar".

"Não há pânico no momento [entre os investidores]. Minha expectativa é que isso vai mudar", comentou o executivo. Ao explicar sua visão em entrevista ao site DL News, ele destacou que o mercado de criptomoedas passou por várias mudanças recentes, com destaque para o lançamento dos ETFs de bitcoin.

Thompson explicou que o lançamento dos ETFs nos Estados Unidos em janeiro deste ano levou a uma redução na liquidez de investimentos nas outras criptomoedas, que não contam com mecanismos de investimento tão simples quanto o bitcoin. Na prática, isso alterou a própria estrutura do mercado cripto, afirma.

Antes do lançamento dos ETFs, os ciclos de alta do bitcoin e do ether resultavam em um capital que acabava chegando até criptomoedas menores conforme os investidores ganhavam apetite ao risco, na chamada "alt season". Porém, a nova dinâmica dos ETFs tem dificuldade que esse movimento se repita.

"Ao contrário das ações, que têm uma oferta passiva constante de entradas em ETFs e recompras de títulos, as criptomoedas e, em particular, as altcoins, têm o oposto – um fluxo constante de pressão de venda", comentou Thompson na publicação.

O executivo acredita que "à medida que entramos em um período de verão [inverno no Brasil] de baixo volume, a combinação de desbloqueios significativos de tokens e pressão de venda de em fundos de capital de risco provavelmente será uma batalha difícil demais para a maioria dos tokens vencer".

Nesse sentido, o executivo espera que as criptomoedas alternativas tenham uma forte queda no curto prazo, inclusive com o fim de alguns projetos, como resultado de uma demanda enfraquecida por esses ativos.