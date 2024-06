ETFs de ether vão ser lançados nos EUA em 2 de julho, projeta Bloomberg

A Bloomberg atualizou na última sexta-feira, 14, a projeção de lançamento dos primeiros ETFs de ether nos Estados Unidos. Eric Balchunas, analista de fundos negociados em bolsa na empresa, compartilhou no X, antigo Twitter, uma nova previsão de que os produtos de investimento estrearão nas bolsas do país em 2 de julho.

Inicialmente, Balchunas e a Bloomberg projetavam que a estreia dos ETFs da criptomoeda da rede Ethereum ocorreria em 4 de julho, um feriado nos Estados Unidos. Posteriormente, o analista chegou a cogitar um adiamento da data após Gary Gensler, presidente da SEC, sugerir que a análise dos pedidos levaria mais tempo.

A SEC aprovou em 23 de maio os pedidos de gestoras para o lançamento dos ETFs de ether, revertendo uma posição aparentemente contrária aos fundos e pegando o mercado de surpresa. Entretanto, à época o regulador aprovou apenas metade dos formulários necessários para o lançamento em bolsas de valores.

Agora, o mercado aguarda enquanto as gestoras responsáveis pelos pedidos atualizam os formulários restantes para que o regulador norte-americano possa aprová-los, viabilizando o lançamento. A expectativa é que a estreia dos ETFs ocorra no dia seguinte à aprovação pela SEC.

Segundo Balchunas, a nova projeção leva em conta uma resposta recente enviada pela SEC aos documentos das gestoras, trazendo apenas "comentários leve, nada significativo", indicando que o processo de análise não deve se arrastar por um período de tempo maior.

Nova data para os ETFs de ether

"Há uma boa chance de que eles estão trabalhando para liberar os pedidos na próxima semana, evitando que eles precisem analisá-los na semana do feriado. Qualquer coisa é possível, mas este é o nosso melhor palpite no momento", declarou Balchunas.

O analista comentou ainda que "nossa projeção anterior era 4 de julho, então essa não é uma grande mudança, mas tínhamos começado a sentir que esse processo demoraria mais, então a mudança é uma boa notícia".

Assim como no caso dos ETFs de bitcoin aprovados em janeiro, os pedidos de lançamento dos ETFs de ether foram feitos por grandes gestoras do mercado, incluindo a BlackRock e a Fidelity. Também como no caso do bitcoin, a Grayscale vai converter seu fundo já existente em um ETF.