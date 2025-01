Investidor brasileiro processa Gisele Bündchen e quer R$ 390 milhões por perdas com a FTX

Um investidor brasileiro decidiu processar em 2024 a supermodelo Gisele Bündchen, alegando que ela teve participação nas perdas que ele teve após usar a corretora de criptomoedas FTX. A exchange declarou falência em 2022, resultando em um prejuízo bilionários para os seus clientes.

De acordo com informações do jornal O Globo, o investidor entrou com uma ação junto à Justiça do Rio de Janeiro. Por causa do seu prejuízo, ele reivindica uma indenização de cerca de R$ 390 milhões, um montante que seria equivalente ao valor em bitcoins que ele tinha investido pela corretora de criptomoedas.

O investidor alega ainda que Bündchen teve um "papel fundamental" para atrair investidores para a corretora ao divulgá-la nas redes sociais. A supermodelo e o seu então marido, o jogador de futebol americano Tom Brady, estiveram entre os famosos que promoveram a FTX nas redes sociais e em comerciais na televisão.

Ainda segundo o jornal, o investidor brasileiro forneceu à Justiça endereços de residências de Bündchen no Brasil para que ela fosse citada e tomasse conhecimento sobre o processo, mas ela não foi encontrada em nenhum deles. Agora, os seus advogados entraram com um pedido solicitando a cooperação da Justiça dos Estados Unidos.

Além de Bündchen morar nos Estados Unidos, a supermodelo também é alvo de uma ação coletiva no país aberta por um grupo de antigos clientes da FTX que fazem a mesma alegação que o investidor brasileiro, buscando responsabilizar celebridades que promoveram a corretora antes da falência.

A ideia é que a Justiça do estado da Flórida, onde o processo foi aberto, consiga citar Bündchen no processo brasileiro. Aberta em 2022, a ação nos EUA alega que as celebridades acabaram promovendo um "esquema de pirâmide" realizado pela FTX e também solicita uma indenização milionária.

Estimativas apontam que Bündchen e seu ex-marido perderam mais de R$ 200 milhões com a quebra da FTX, já que eles haviam recebido ações da companhia como parte dos acordos para a divulgação da corretora de criptomoedas.

Bündchen raramente fala sobre o caso, mas em março de 2023 disse que foi "pega de surpresa" pela falência da exchange. Ela disse que acreditou na corretora de criptomoedas e que achava que o negócio era "seguro e uma coisa importante, baseado no que os meus conselheiros financeiros me disseram".

"É simplesmente terrível. Sinto muito por todos nós que isso [a falência] tenha acontecido, e eu apenas rezo para que a justiça seja feita", afirmou à época.