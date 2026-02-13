Future of Money

Especialista aponta fatores que limitam recuperação do bitcoin

Espera por dados macroeconômicos e pressão vendedora no setor de tecnologia estão entre os motivos por trás de uma limitação da recuperação do bitcoin, cotado em US$ 67 mil

(envato/Reprodução)

(envato/Reprodução)

Mariana Maria Silva
Editora do Future of Money

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 10h55.

Nesta sexta-feira, 13, o bitcoin se mantém negociado na casa dos US$ 67 mil, após ter registrado queda expressiva no início da semana. Especialistas apontam para uma possível consolidação da maior criptomoeda do mundo, já que há fatores que podem limitar uma recuperação no curto prazo.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 67.329, com alta de 0,4% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap.

O Índice de Medo e Ganância, utilizado para medir o sentimento do mercado cripto, ainda sinaliza "medo extremo" em 9 pontos, uma de suas pontuações mais baixas.

"O bitcoin tem uma expectativa de curto prazo neutra a levemente negativa. A pressão vendedora no setor de tecnologia, que lidera parte do apetite por risco global, reduz a disposição de risco dos investidores e pode desencorajar entradas significativas em criptoativos voláteis como o bitcoin no curtíssimo prazo", disse André Franco, CEO da Boost Research.

"Ao mesmo tempo, a antecipação dos dados de inflação dos EUA, que podem afetar as expectativas de cortes de juros, cria um ambiente de espera e consolidação técnica, limitando movimentos altistas expressivos no bitcoin. Dessa forma, o bitcoin tende a consolidar seus níveis atuais com possibilidade de leve correção lateral até que surjam sinais macroeconômicos mais decisivos", acrescentou.

